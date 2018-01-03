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сегодня, 10:58 0

Погода 31 декабря и 1 января установила в Благовещенске два рекорда

Погода 31 декабря и 1 января установила в Благовещенске два рекорда
Фото: rg.ru

Конец 2017 года и начало 2018-го ознаменовались в Приамурье двумя погодными рекордами. 31 декабря и 1 января в Благовещенске выпало самое большое на эти дни количество осадков, пишет Центр «Фобос».

В последний день года в областном центре количество осадков составило 4,1 миллиметра, или 45 % месячной нормы. Прежний рекорд по этому дню продержался 55 лет: 31 декабря 1962 года в городе выпало 1,7 миллиметра осадков.

Первый день января принес областному центру 1,9 миллиметра снега при историческом максимуме этого дня ровно 1 миллиметр. Столько осадков в Благовещенске выпало в 1965 году.

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#погода

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