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Неизвестные разбили окна у припаркованных в Благовещенске машин

Неизвестные разбили окна у припаркованных в Благовещенске машин

В ночь на 2 января в Благовещенске пострадали автомобили, припаркованные во дворах домов № 110 и 112 по улице Калинина. Неизвестные разбили в машинах окна. По предварительной информации, пострадали минимум восемь авто.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец одной из пострадавших машин Артем, повреждения на своем транспорте он обнаружил утром. «Машина была припорошена снегом, ничего не предвещало беды. Я ее очистил и увидел повреждения», – отметил горожанин.

Он уточнил, что в автомобиль не пытались проникнуть. Возможно, действовали хулиганы. От полицейского мужчина узнал, что от жителей этого района города по фактам повреждений машин поступило 8 заявлений.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству подтвердили, что по данному факту сообщение поступало. Стражи порядка выезжали на место происшествия. В настоящее время проводится проверка.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Моряк

    Моряк
    1 час назад

    За яйца подвесить ублюдков, чтоб не смогли воспроизвести себе подобных

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    уроды, голову бы им так пробить

  • ay

    ay
    1 час назад

    пить. меньше. надо.

  • архивная

    архивная
    57 минут назад

    выход есть---не ставьте возле домов авто на ночь.

  • Victrix

    Victrix
    54 минуты назад

    архивная

    выход есть---не ставьте возле домов авто на ночь.



    И не забывайте что на улицах (Шимановского, Трудовая, Чайковского) ночью парковаться запрещено.

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