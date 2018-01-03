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В первый день нового года в Благовещенске в ДТП пострадали трое человек

В первый день нового года в Благовещенске в ДТП пострадали трое человек
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Обновлено: 10:00

Первый день нового года, 1 января, в Благовещенске омрачило серьезное ДТП. Травмы получили трое человек. На месте аварии работали спасатели.

Инцидент произошел около 04:00 в районе улицы Октябрьской. Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в электроопору. Рулевой погиб, трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Тем не менее в областном управлении ГИБДД информацию о погибшем опровергают.

На месте аварии работали спасатели амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они достали пострадавших из искореженной машины.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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