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2 января 2018, 18:57 0

В Екатеринославке от ножевого ранения погиб амурчанин

В Екатеринославке от ножевого ранения погиб амурчанин
Фото: Minval.az

В поселке Екатеринославка произошло убийство. Молодой человек получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице. Подозреваемого задержали.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что доставлен мужчина с ножевым ранением. Он скончался.

Сотрудники полиции установили гражданина, который может быть причастен к данному происшествию, он заключен в СИЗО. Все материалы находятся в следственном комитете.

По неофициальным источникам, произошла драка в квартире, закончившаяся поножовщиной.

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#криминал #происшествия

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