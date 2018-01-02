В Екатеринославке от ножевого ранения погиб амурчанин

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В поселке Екатеринославка произошло убийство. Молодой человек получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице. Подозреваемого задержали.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что доставлен мужчина с ножевым ранением. Он скончался.

Сотрудники полиции установили гражданина, который может быть причастен к данному происшествию, он заключен в СИЗО. Все материалы находятся в следственном комитете.

По неофициальным источникам, произошла драка в квартире, закончившаяся поножовщиной.