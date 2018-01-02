В Благовещенске улицы от снега чистят круглосуточно

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Во вторник, 2 января, в Благовещенске на очистке улиц работают 23 единицы дорожной техники и 7 дорожных рабочих. Дорожное покрытие от снежного наката очищают на улицах Зейской, Ленина, 50-летия Октября, Горького, Чайковского, Конной, Островского.

Силы ГСТК в круглосуточном режиме проводят подметание, подсыпку песчано-гравийной смесью дорожного покрытия, очистку тротуаров, пешеходных переходов, а также механизированную очистку дорожного покрытия от снежного наката.

В первую очередь, очистка ведется по магистральным улицам города и участкам с наибольшей интенсивностью движения, в том числе и общественного транспорта. Осуществляется очистка прилотковой части дорог с вывозом снега в отвал.

Силами управляющих компаний проводится уборка от снега придомовых территорий, на уборке которых задействовано 507 дворников, 12 единиц техники.

В ходе проверки, проведенной 2 января, специалисты муниципального жилищного контроля выявили придомовые территории, на которых очистка тротуаров от снежного покрова не осуществлялась. В администрации Благовещенска прошло рабочее совещание с участием представителей Амуржилинспекции, управления ЖКХ, ГСТК, руководителей управляющих организаций по вопросам уборки территорий от снега, на котором были поставлены задачи по усилению работы в данном направлении, сообщает пресс-служба городской администрации.