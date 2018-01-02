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2 января 2018, 16:30 11

В Благовещенске улицы от снега чистят круглосуточно

В Благовещенске улицы от снега чистят круглосуточно
Фото: recycling-m.ru

Во вторник, 2 января, в Благовещенске на очистке улиц работают 23 единицы дорожной техники и 7 дорожных рабочих. Дорожное покрытие от снежного наката очищают на улицах Зейской, Ленина, 50-летия Октября, Горького, Чайковского, Конной, Островского.

Силы ГСТК в круглосуточном режиме проводят подметание, подсыпку песчано-гравийной смесью дорожного покрытия, очистку тротуаров, пешеходных переходов, а также механизированную очистку дорожного покрытия от снежного наката.

В первую очередь, очистка ведется по магистральным улицам города и участкам с наибольшей интенсивностью движения, в том числе и общественного транспорта. Осуществляется очистка прилотковой части дорог с вывозом снега в отвал.

Силами управляющих компаний проводится уборка от снега придомовых территорий, на уборке которых задействовано 507 дворников, 12 единиц техники.

В ходе проверки, проведенной 2 января, специалисты муниципального жилищного контроля выявили придомовые территории, на которых очистка тротуаров от снежного покрова не осуществлялась. В администрации Благовещенска прошло рабочее совещание с участием представителей Амуржилинспекции, управления ЖКХ, ГСТК, руководителей управляющих организаций по вопросам уборки территорий от снега, на котором были поставлены задачи по усилению работы в данном направлении, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Говорят в Белогорске глава до сих пор дежурит...

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    снег чистят-зато отключили воду

  • full

    full
    3 часа назад

    23 единицы дорожной техники и 7 дорожных рабочих. - Вот это размах! Я прослезился....

  • full

    full
    2 часа назад

    Кстати, почему прослезился. Как то с месяц назад была новость про Москву, снег там выпал. Так вот, на его уборку выдвинулось... сорок тысяч единиц техники. Почувствуйте разницу.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    А нытики сейчас разноются, что возле их подъезда не убрали...

    "40 тысяч" на 15-миллионный город?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Кукумбер

    А нытики сейчас разноются, что возле их подъезда не убрали...

    "40 тысяч" на 15-миллионный город?



    Утри слезу и позвони бабе вале, что тебя на форуме послали.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    40 минут назад

    Справедливости ради, хочу отметить, что мною, по пути домой, был замечен один трактор, чистящий тротуар по улице Институтской. Правда, не знаю, хорошо это или плохо.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    34 минуты назад

    MbIcли вcлyx

    Справедливости ради, хочу отметить, что мною, по пути домой, был замечен один трактор, чистящий тротуар по улице Институтской. Правда, не знаю, хорошо это или плохо.



    Возможно, что просто к дождю.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    33 минуты назад

    КукумберА нытики сейчас разноются, что возле их подъезда не убрали...

    "40 тысяч" на 15-миллионный город?


    Ну тут ты совсем не подготовился конечно. Если пропорционально первести эти цифры на Благовещенск, то на улицах города должно работать 597 единиц техники. Их работает столько? Совет тебе - прежде чем что-то брякнуть, ты хоть подумай чем-нибудь.

  • холостяк

    холостяк
    10 минут назад

    Не правда что не чистят улицы, сегодня видел как три машины одна за другой на скорости 60-70 км пронеслись, шугая всех. Не знал что чем быстрее чем чище . Хотя чистая одна полоса по середине.

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