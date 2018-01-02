Благовещенец пытался украсть вещи из квартиры, пока хозяина не было дома
В Благовещенске злоумышленник попытался украсть вещи из квартиры в то время, когда ее владелец вышел, забыв запереть квартиру. Пострадавший пенсионер позвонил в дежурную часть.
Мужчина рассказал, что к нему в квартиру проник неизвестный и попытался вынести вещи. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что заявитель не закрыл входную дверь на ключ, и этим воспользовался злоумышленник. Он попытался вынести вещи, которые висели в прихожей. Пенсионер описал полицейским приметы нападавшего.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний амурчанин. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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