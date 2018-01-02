На дорогах Амурской области перерывов в движении нет

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Во вторник, 2 января, на амурские дороги регионального значения вышло 56 единиц спецтехники для уборки снега. Перерывов в движении нет, автобусы осуществляют рейсы по маршрутам по графику.

Информацию о проблемах движения по дорогам жители области могут сообщать по телефону (4162)-22-16-08.

На период зимних каникул областное министерство транспорта и строительства усилило контроль за состоянием проезда на автомобильных дорогах местного и регионального значения, организацией безопасного транспортного сообщения. Составлен график дежурств эксплуатирующих организаций, при выпадении обильных осадков в виде снега на его уборку незамедлительно будут направлены дорожные службы и спецтехника. Особое внимание будет уделено регулярным автобусным маршрутам.

При возникновении нештатных ситуаций можно звонить на телефон единой службы спасения «112» для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов. На сайте министерства транспорта и строительства можно ознакомиться и скачать телефоны диспетчерских служб в районах области.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на улично-дорожной сети ответственные дежурные муниципальных образований будут оперативно предоставлять информацию о проблемах проезда и движения транспортных средств в единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщает пресс-служба областного минтранса.