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2 января 2018, 12:16 7

На дорогах Амурской области перерывов в движении нет

На дорогах Амурской области перерывов в движении нет
Фото: 24AUTO.RU

Во вторник, 2 января, на амурские дороги регионального значения вышло 56 единиц спецтехники для уборки снега. Перерывов в движении нет, автобусы осуществляют рейсы по маршрутам по графику.

Информацию о проблемах движения по дорогам жители области могут сообщать по телефону (4162)-22-16-08.

На период зимних каникул областное министерство транспорта и строительства усилило контроль за состоянием проезда на автомобильных дорогах местного и регионального значения, организацией безопасного транспортного сообщения. Составлен график дежурств эксплуатирующих организаций, при выпадении обильных осадков в виде снега на его уборку незамедлительно будут направлены дорожные службы и спецтехника. Особое внимание будет уделено регулярным автобусным маршрутам.

При возникновении нештатных ситуаций можно звонить на телефон единой службы спасения «112» для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов. На сайте министерства транспорта и строительства можно ознакомиться и скачать телефоны диспетчерских служб в районах области.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на улично-дорожной сети ответственные дежурные муниципальных образований будут оперативно предоставлять информацию о проблемах проезда и движения транспортных средств в единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#ЖКХ #областная власть #транспорт

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Комментарии
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    10 часов назад

    А что, были какие то огромные осадки?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    Какая замечательная новость. Из разряда "солнце взошло вовремя". Или допустим перебоев в обеспечении электрической энергии потребителям не наблюдается ввиду нормального функционирования электростанций на территории Амурской области. Поступление воды потребителям с водозаборов проходит в штатном режиме и т.д..

  • Ян Продан

    Ян Продан
    6 часов назад

    Прям песня. А вокруг такая благодать ....

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Важно в управлении умение показать манжеты с галстуком, а не голое тело под пиджаком.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    В эфире Амурского телевидения перерывов в распространении телевизионных сигналов не имеется.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    И сейчас местные автоботы с жирными шеями и задницами начнут ныть о том, как они пять минут на перекрёстке простояли

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Кукумбер

    И сейчас местные автоботы с жирными шеями и задницами начнут ныть о том, как они пять минут на перекрёстке простояли



    А ты свою работу делай и за других не переживай.

    Чай не народный избранник, что бы о стране и народе думать и денно и ношно.

    Остынь бедолага.

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