Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2января
Предыдущая новость
сегодня, 11:04 0

Жители благовещенской многоэтажки на неделю остались без горячей воды

Жители благовещенской многоэтажки на неделю остались без горячей воды
Фото: www.kirov.ru

Пятый день жильцы многоквартирного дома в Благовещенске живут без горячей воды. 29 декабря около двухсот квартир девятиэтажки по адресу: улица Пушкина, 47/11, лишились горячего водоснабжения. В управляющей компании сообщают, что вода появится не раньше 7 января.

«Горячая вода пропала во всем доме 29 декабря, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" житель дома Владимир. – Мы обратились в управляющую компанию, нам сначала пообещали, что всё сделают за два дня. Но воды нет до сих пор, и мы не видим, что ведутся ремонтные работы».

В городской управляющей компании № 1 пояснили, что горячей воды нет, потому что сломался водонагреватель. Проблема заключается в том, что для ремонта нет запчастей. По словам представителя ГУК № 1, их нет во всем городе. Управляйка заказала запчасти из другого города, их обещали поставить в течение недели. Поэтому раньше 7 января горячая вода в доме не появится.

Просмотров всего: 225

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске задержали нетрезвого автоугонщика
Происшествия

В Райчихинске разыскивают юношу, ушедшего из дома
Власть 5

В новогодние праздники в Приамурье работает горячая линия министерства ЖКХ
Происшествия

В трех домах Благовещенска Новый год встретили без воды