Жители благовещенской многоэтажки на неделю остались без горячей воды

Фото: www.kirov.ru

Пятый день жильцы многоквартирного дома в Благовещенске живут без горячей воды. 29 декабря около двухсот квартир девятиэтажки по адресу: улица Пушкина, 47/11, лишились горячего водоснабжения. В управляющей компании сообщают, что вода появится не раньше 7 января.

«Горячая вода пропала во всем доме 29 декабря, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" житель дома Владимир. – Мы обратились в управляющую компанию, нам сначала пообещали, что всё сделают за два дня. Но воды нет до сих пор, и мы не видим, что ведутся ремонтные работы».

В городской управляющей компании № 1 пояснили, что горячей воды нет, потому что сломался водонагреватель. Проблема заключается в том, что для ремонта нет запчастей. По словам представителя ГУК № 1, их нет во всем городе. Управляйка заказала запчасти из другого города, их обещали поставить в течение недели. Поэтому раньше 7 января горячая вода в доме не появится.