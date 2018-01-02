В Благовещенске задержали нетрезвого автоугонщика

Фото: kurs.if.ua

В Благовещенске инспекторы ДПС ГИБДД остановили на улице Пионерской автомобиль под управлением гражданина 1992 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что машина ему не принадлежит.

Предварительно установлено – злоумышленник, находясь в гостях, увидел, что хозяин автомобиля уснул, взял ключи от его машины и поехал по своим делам.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Кроме того, его привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областного управления МВД.