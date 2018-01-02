В России перестал существовать Резервный фонд

Фото: lenta.ru

В конце года глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан полностью. За год из него взяли 1,5 триллиона рублей.

«Лента.ру» сообщает, что ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Так, в 2018 году на эти цели будет направлено более 1,1 триллиона рублей. В следующие годы, по прогнозам властей, средства Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.