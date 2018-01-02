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сегодня, 09:42 1

В России перестал существовать Резервный фонд

В России перестал существовать Резервный фонд
Фото: lenta.ru

С 1 января 2018 года в России больше нет Резервного фонда. Его присоединили к Фонду национального благосостояния. Именно в этот фонд, согласно новым нормам Бюджетного кодекса РФ, теперь будут направлять все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, сообщает «Коммерсант».

В конце года глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан полностью. За год из него взяли 1,5 триллиона рублей.

«Лента.ру» сообщает, что ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Так, в 2018 году на эти цели будет направлено более 1,1 триллиона рублей. В следующие годы, по прогнозам властей, средства Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    53 минуты назад

    да мы его и не видели

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