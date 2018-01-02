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В Амурской области снова небольшой снег: прогноз погоды на 2 января

В Амурской области снова небольшой снег: прогноз погоды на 2 января
Фото: eva.ru

Во вторник, 2 января, в Амурской области ожидается переменная облачность, временами возможен слабый снег. В южных и центральных районах области температура составит 9-14 градусов ниже нуля. Дует северный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В северных районах также переменно облачно, слабый снег пройдет в отдельных районах. Северный, северо-западный ветер будет дуть с силой 1-6 метров в секунду. Температура здесь ниже – минус 10-15 градусов, местами – минус 20-25.

В Благовещенске 2 января ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен слабый снег. Ветер с северо-запада разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Температура составит 8-10 градусов ниже нуля. Местами на дорогах снежный накат, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    а убирать его с улиц будут?

  • svet_70_77

    svet_70_77
    2 часа назад

    Не ждите)))) Из не давнего интервью с благ. мэром "Сегодня не потерпят, если через два часа после снега у нас не будет всё идеально чисто. Хотя это нереально."

    правда около белого и зеленого зданий в центре города именно так - все чисто даже ВО ВРЕМЯ сильного снегопада

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