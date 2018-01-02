В Амурской области снова небольшой снег: прогноз погоды на 2 января

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Во вторник, 2 января, в Амурской области ожидается переменная облачность, временами возможен слабый снег. В южных и центральных районах области температура составит 9-14 градусов ниже нуля. Дует северный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В северных районах также переменно облачно, слабый снег пройдет в отдельных районах. Северный, северо-западный ветер будет дуть с силой 1-6 метров в секунду. Температура здесь ниже – минус 10-15 градусов, местами – минус 20-25.

В Благовещенске 2 января ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен слабый снег. Ветер с северо-запада разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Температура составит 8-10 градусов ниже нуля. Местами на дорогах снежный накат, сообщает Амурский гидрометцентр.