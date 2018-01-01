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1января
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сегодня, 18:11 0

В Райчихинске разыскивают юношу, ушедшего из дома

В Райчихинске разыскивают юношу, ушедшего из дома
Фото: пресс-служба областного управления МВД

Полиция Амурской области разыскивает Ивана Волкова 2000 года рождения. В декабре 2017 года он ушел из дома в Райчихинске, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 16 лет, рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зелёные, волосы рыжие.

На момент ухода был одет в вязаную шапку черного цвета, пуховик темного цвета с вертикальными полосками белого цвета, брюки темного цвета, ботинки черного цвета, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам в Благовещенске: 8(4162) 59-41-14, 59-41-05, в Райчихинске: 8(41647) 2-23-97; 2-33-86 или 02, 102 – с мобильного.

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#происшествия

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