Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:55 2

С 1 января в России вырос размер МРОТ

С 1 января в России вырос размер МРОТ
Фото: rg.ru

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда вырос до 9 489 рублей в месяц. До наступления нового года его размер держался на уровне 7 800 рублей. Рост составил 21,7 процента, сообщает «Российская газета».

Теперь минимальная зарплата составляет 85 процентов от прожиточного минимума в России за второй квартал 2017 года. А ровно через год, с 1 января 2019 года, она сравняется с суммой прожиточного минимума.

Повышение МРОТ коснется, по данным Минтруда России, полутора миллионов человек. Именно столько россиян получают минимальную зарплату. Половина из них – бюджетники.

Платить человеку зарплату меньше, чем МРОТ, можно только в том случае, если человек работает на неполную ставку или неполное рабочее время.

Просмотров всего: 424

#закон #цены #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Это что же такое нужно делать, чтобы тебе платили десятку? И какой же сукой надо быть, чтобы платить десятку?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сечин столовые приборы хотел по 13 - 15 тысяч рублей за штуку закупать для своей фирмы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 10

В новом году в России выросли акцизы на бензин
Общество 9

С 1 января проезд на автобусах в Благовещенске подорожал
Общество

В России вступил в силу запрет на слабоалкогольные энергетики
Власть 6

Минфин удалил информацию о зарплатах министров