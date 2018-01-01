С 1 января в России вырос размер МРОТ

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Теперь минимальная зарплата составляет 85 процентов от прожиточного минимума в России за второй квартал 2017 года. А ровно через год, с 1 января 2019 года, она сравняется с суммой прожиточного минимума.

Повышение МРОТ коснется, по данным Минтруда России, полутора миллионов человек. Именно столько россиян получают минимальную зарплату. Половина из них – бюджетники.

Платить человеку зарплату меньше, чем МРОТ, можно только в том случае, если человек работает на неполную ставку или неполное рабочее время.