С 1 января в России вырос размер МРОТ
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда вырос до 9 489 рублей в месяц. До наступления нового года его размер держался на уровне 7 800 рублей. Рост составил 21,7 процента, сообщает «Российская газета».
Теперь минимальная зарплата составляет 85 процентов от прожиточного минимума в России за второй квартал 2017 года. А ровно через год, с 1 января 2019 года, она сравняется с суммой прожиточного минимума.
Повышение МРОТ коснется, по данным Минтруда России, полутора миллионов человек. Именно столько россиян получают минимальную зарплату. Половина из них – бюджетники.
Платить человеку зарплату меньше, чем МРОТ, можно только в том случае, если человек работает на неполную ставку или неполное рабочее время.
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