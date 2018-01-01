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В Магдагачинском районе в аварии погиб водитель

В Магдагачинском районе в аварии погиб водитель
Фото: getweel.com

31 декабря в 1:20 в районе поселка Чалганы Магдагачинского района произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, двое травмированы. Пострадавшие госпитализированы, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Предварительно установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Водитель погиб, двое пассажиров – мужчины 1959 и 1957 годов рождения – получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    5 часов назад

    Ну просто интересно, какая связь между новостью и фото к ней? Кроме совсем уж общих ассоциаций

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