В Магдагачинском районе в аварии погиб водитель

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31 декабря в 1:20 в районе поселка Чалганы Магдагачинского района произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, двое травмированы. Пострадавшие госпитализированы, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Предварительно установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Водитель погиб, двое пассажиров – мужчины 1959 и 1957 годов рождения – получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#ДТП

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Василий Кленин