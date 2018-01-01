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В новогодние праздники в Приамурье работает горячая линия министерства ЖКХ

В новогодние праздники в Приамурье работает горячая линия министерства ЖКХ
Фото: VistaNews.ru

В новогодние праздники по вопросам в сфере ЖКХ амурчане могут обращаться по телефону горячей линии областного профильного министерства. С 9:00 до 11:00 звонки принимаются по телефону 8 (4162) 22–34–22.

Перед новогодними праздниками на горячую линию уже поступило 15 обращений от жителей Амурской области, в том числе четыре – по вопросу отопления в домах, один – по качеству питьевой воды и 10 обращений амурчан были перенаправлены в обслуживающие их дома управляющие компании, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Спад обращений граждан на горячую линию министерства связан с популярностью в Амурской области социальной сети Instagram. Хочу напомнить гражданам, что все вопросы, которые поступают в социальную сеть, передаются в работу управляющим компаниям Приамурья. Поэтому для оперативного решения вопросов ЖКХ амурчане могут сразу обращаться в диспетчерские службы своих управляющих компаний», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Гордеев.

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#ЖКХ #праздники

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Комментарии
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  • тандем

    тандем
    3 часа назад

    «Вызываю огонь на себя!»- называется. Ровно. МЖКХ надо подкрепить финансовыми ресурсами для обновления объектов жизнеобеспечения. А температура в отдельной квартире? Если этим занимаются высшие должностные лица субъекта РФ, то порядок обеспечен будет.

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