В Белогорске новогодний праздник прошел спокойно: ночью дежурил глава города Мелюков

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Новогоднюю ночь жители Белогорска отметили «Чудесами у новогодней елки», где могли увидеть «Битву экстрасенсов по-белогорски». Во время празднования чрезвычайных происшествий в городе не было.

Новый, 2018 год Белогорск встретил спокойно: без пожаров, происшествий и ЧП. В управлении по делам ГО и ЧС отметили, что все службы по обеспечению жизнедеятельности муниципалитета продолжают работать в штатном режиме. В течение всех праздничных дней организовано круглосуточное дежурство.

В новогоднюю ночь дежурил глава Белогорска Станислав Мелюков. Он проверил работу пяти самых крупных котельных города, поздравил коллективы с праздником.

По словам начальника межрайонного отдела «Белогорский» Давида Авидзбы, новогоднюю ночь белогорцы встретили без обострений. Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было.

Главврач Белогорской больницы Андрея Рудя также отметил, что праздник прошел в штатном режиме и для медработников. В основном жители Белогорска обращались за оказанием медицинской помощи при хронических заболеваниях.

Новогодние мероприятия будут проходить в Белогорске в течение всех праздников. План мероприятий и все телефоны экстренных служб, график движения общественного транспорта Белогорска в новогодние каникулы, правила пожарной безопасности размещены на сайте белогорск.рф.