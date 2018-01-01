Амурская область–2017 в видеоблоге губернатора

В 2017 году в Амурской области родились 9 500 юных амурчан, 10 6000 – пошли в первый класс, а 12 тысяч – поженились. С этих цифр началось новое видео на Youtube-канале Александра Козлова Gubernator Live, посвященное итогам ушедшего, 2017 года.

«Это в Амурской области взлетает ракета, и строится первый гражданский космодром страны. Это у нас есть город президентского внимания Свободный, и появился новый город на карте России – Циолковский. Это у нас помогают дольщикам, и это у нас 14 районов полностью выполнили программу переселения из ветхого и аварийного жилья», – сообщается в ролике.

В 2017 году в Приамурье отремонтировано 310 километров дорог, в том числе Москвитинский перевал.

Ушедший год также запомнился рекордом по самому большому хороводу, а также уникальным хоккейным матчем на пограничной реке Амур.

Амурская область сделала плюс 31 позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности. Сюда переезжают староверы из Южной Америки. В Амурской области действуют девять резидентов ТОР.