В Приамурье Новый год отпраздновали практически без происшествий

31 декабря 2017 года в Амурской области провели 115 мероприятий по празднованию Нового года – в местах массового отдыха людей происшествий не допущено. За минувшую ночь было зарегистрировано пять пожаров: в Бурейском, Свободненском, Мазановском районах, в Свободном и Зее. Погибших и пострадавших нет.

В понедельник, 1 января, в областном правительстве вопросы безопасности празднования Нового года обсудили на совещании. Зампред правительства Алексей Венглинский заслушал доклады по оперативной обстановке. Ситуацию по области за прошедшие сутки доложил исполняющий обязанности министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев.

Согласно докладу, за прошедшие сутки на территории Амурской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. За сутки наблюдался выход на лед 20 человек – происшествий не допущено. Также не были выявлены нарушения, влияющие на нормальное функционирование объектов ЖКХ. Всего на дежурстве находились 5 897 человек и 478 единиц техники.

Отдельно был затронут вопрос по уборке снега улиц населенных пунктов области. Зампред рекомендовал минтрансу проконтролировать уборку снега в тех населенных пунктах, где 31 декабря шел снег, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.