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сегодня, 13:34 10

В новом году в России выросли акцизы на бензин

В новом году в России выросли акцизы на бензин
Фото: iz.ru

С 1 января 2018 года акцизы на бензин в России подорожали на 50 копеек за литр. Акцизы на дизельное топливо вырастут с 1 июля текущего года. В результате их рост достигнет 10,7 % и 12,7 %, соответственно, сообщают «Известия».

По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, поступления от данных мер в федеральный бюджет составит 40 миллиардов рублей. Это позволит дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуру, в первую очередь – в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.

При этом власти уверены, что рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо.

14 ноября сообщалось, что оптовые цены на бензин достигли в России рекордного уровня. По оценкам экспертов, в 2018 году розничные цены на топливо могут превысить отметку в 50 рублей за литр.

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#транспорт #цены #экономика

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

    Пора опубликовать на сколько мест в списке форбс планирует продвинуться Сечин.

    Ну и Силуанов если индексирует свою ЗП в накладе не останется.

    А остальное им глубоко пофигу.

    ***

    Лишнее пожтверждение того что вову потихой менять будут на иного ставленника.

    Прошлы вовоины выборы цену на топливо год неизменной держали.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    8 часов назад

    "...Это позволит дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог..."

    На дороги же ротенберги с помощью "платона" уже собирают?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    Люди - это новая нефть. ВВП со своей бандой все соки из людей высосет. За кого голосовать то будем?

  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    Ни за кого.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    6 часов назад

    Альберт Клубника

    Люди - это новая нефть. ВВП со своей бандой все соки из людей высосет. За кого голосовать то будем?



    овального задробили, мож за ксению общяк?

  • Adolf

    Adolf
    5 часов назад

    слава вовке

  • Scoville

    Scoville
    4 часа назад

    Если явка на выборах будет максимально низкой,признают выборы легитимными мировое сообщество?

  • Витком

    Витком
    4 часа назад

    А где ФАС,а,таксистов гоняет

  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Революция неизбежна

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    За Родину,за Сталина

    Бодрячок

    Революция неизбежна



    Мля, вот тоже думаю про ето.. Ну щас прям истоия 6-й класс - "верхи там не могут, низы не хотят", бля... А голосить то за кого? Я Сталинист, но за "карманных" ссук-комуняк тоже не вариант.. Главный вопрос: по кому мой маузер соскучился?



    Вот это вообще не вопрос.

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