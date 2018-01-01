В новом году в России выросли акцизы на бензин
С 1 января 2018 года акцизы на бензин в России подорожали на 50 копеек за литр. Акцизы на дизельное топливо вырастут с 1 июля текущего года. В результате их рост достигнет 10,7 % и 12,7 %, соответственно, сообщают «Известия».
По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, поступления от данных мер в федеральный бюджет составит 40 миллиардов рублей. Это позволит дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуру, в первую очередь – в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.
При этом власти уверены, что рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо.
14 ноября сообщалось, что оптовые цены на бензин достигли в России рекордного уровня. По оценкам экспертов, в 2018 году розничные цены на топливо могут превысить отметку в 50 рублей за литр.
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