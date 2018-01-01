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сегодня, 13:06 23

Столица Приамурья утром 1 января (фото)

Столица Приамурья утром 1 января (фото)

Самое безлюдное время во всей России – это 1 января. После ночных гуляний на самом веселом празднике на следующий день россияне предпочитают поспать подольше и не выходить на улицы. Не является исключением и Благовещенск. Таким его увидел фотограф Амур.инфо 1 января.

В городе уже светло, но, несмотря на довольно поздний час, город практически пуст.

По центральным улицам не ездят автомобили. Редкий прохожий появляется в обычно людных местах.

Только кое-где работают дворники, убирающие снег, который под Новый год все-таки пришел в Благовещенск.

И лишь на горках снежного городка уже веселится детвора.

Просмотров всего: 5241

#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Моряк

    Моряк
    10 часов назад

    А дороги все в снегу, не чищены. Работа идёт, результат виден

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Моряк

    А дороги все в снегу, не чищены. Работа идёт, результат виден



    Началось нытьё про сугробы на дорогах!

  • Best@

    Best@
    10 часов назад

    Как мне нравятся вот такие незамысловатые сюжеты о жизни простых горожан! Всех с Новым годом!

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    10 часов назад

    Вчера в 11 часов вечера чистили тротуары на Горького в районе пересечения с ул. Шевченко. ейскую чистили в районе 19 ч.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    10 часов назад

    Уточнение: ул. Зейскую.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    10 часов назад

    В Якутии жили 10 лет. Так вот там снег валит всю зиму и к концу зимы его столько!!! По шею точно. И дороги чистят очень редко. Народ протаптывает тропинки и колею на дорогах сам. И не ноют. Так что мне есть с чем сравнить. В Благовещенске, поверьте, не самое плохое состояние дорог. С Новым годом Вас!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    ходил, гулял с утра, красота!,. тепло!.. снежок лежит, хрустит под ногами

  • ЛиСа

    ЛиСа
    10 часов назад

    МорякА дороги все в снегу, не чищены. Работа идёт, результат виден


    Сегодня в час ночи техникой чистили тротуары по Зейской в районе Трудовой.

    Но поныть - наше всё!)

  • Александрина

    Александрина
    10 часов назад

    Некоторые будут плохо спать, если не обольют грязью город, ЖКХ, губернатора, площадь и т.д. Главное поливать грязью всех и вся, заниматься критиканством (не путать с критикой!) и изводиться желанием создать якобы прецедент...

  • Агамемнон

    Агамемнон
    9 часов назад

    АлександрИна или все-таки АлексАндрина?)

  • Моряк

    Моряк
    9 часов назад

    Кто ноет, лизуны-боты? Сравните как убраны дороги в Благовещенске и Хэйхэ. Работа идёт, результат виден. Когда сравниваешь, все сразу понятно и видно

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    9 часов назад

    Николай СмирновВ Якутии жили 10 лет. Так вот там снег валит всю зиму и к концу зимы его столько!!! По шею точно. И дороги чистят очень редко. Народ протаптывает тропинки и колею на дорогах сам. И не ноют. Так что мне есть с чем сравнить. В Благовещенске, поверьте, не самое плохое состояние дорог. С Новым годом Вас!!!


    Якутия - она большая. Некорректно вы выразились. В Якутске с этим всё в порядке, а в отдалённых улусах - может быть как вы пишите.

  • Императрица Руси

    Императрица Руси
    8 часов назад

    С НОВЫМ ГОДОМ ЛЮДИ!!!

  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад

    Николай Смирнов

    В Якутии жили 10 лет. Так вот там снег валит всю зиму и к концу зимы его столько!!! По шею точно. И дороги чистят очень редко. Народ протаптывает тропинки и колею на дорогах сам. И не ноют. Так что мне есть с чем сравнить. В Благовещенске, поверьте, не самое плохое состояние дорог. С Новым годом Вас!!!



    Жил как-то в пустыне. Так там вообще туалетов нет. Пустыня - большой и бесплатный туалет.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    6 часов назад

    Жил как то в Краснодаре, там тоже улицы от снега не чистят, плюс девять в новогоднюю ночь, лужи короче.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    А я как-то в Африке тоже проездом был. В Зимбабве. 01 января там снег вообще не чистят.

  • karlik nos

    karlik nos
    4 часа назад

    вот интересно это фото ваще про что??? ООО "Рукожоп"???

  • karlik nos

    karlik nos
    4 часа назад

    это некто романтично задумчивая натура на фоне отказа от алкоголя вышедшедшая на улицы первого января и увидевшая то что не видят лица употреблявшие???...ну так спешу вас заверить мой ракурс нисколько не отличался от вашего )))

  • v77

    v77
    3 часа назад

    Спасибо за фото, как по городу заново прогулялся, в котором не был уже почти 3 года. Дороги в Благовещенске - зато чистые в прямом смысле, асфальт и снег. Поверьте зимнее состояние дорог в Благовещенске лучше чем в той же Москве, где с ноября по апрель ездишь в каше из грязи и снега.

  • Belka_89

    Belka_89
    3 часа назад

    Да, в Москве сейчас вобще грязища сплошная и мокрый снег и солнца уже месяца два небыло... Брр

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    Belka_89

    Да, в Москве сейчас вобще грязища сплошная и мокрый снег и солнца уже месяца два небыло... Брр



    Крокодил проглотил

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    20 литров топлива на день для техники - экономия эффективных управленцев. И работяги тут не при чем, коих и так меньше, чем начальствующих рыл. Не на том экономят, да и работягам верхонки раз в месяц выдают, причем не зимние))). Выгоните начальствующих лиц различного пошива различных структур и организаций жкх города и области на улицы с метлами и лопатами и посмотрите сколько их харчуется за счет копеечного горба простых работяг.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Николай Смирнов

    В Якутии жили 10 лет. Так вот там снег валит всю зиму и к концу зимы его столько!!! По шею точно. И дороги чистят очень редко. Народ протаптывает тропинки и колею на дорогах сам. И не ноют. Так что мне есть с чем сравнить. В Благовещенске, поверьте, не самое плохое состояние дорог. С Новым годом Вас!!!



    Люди стремятся к лучшему))

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