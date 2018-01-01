Столица Приамурья утром 1 января (фото)
Самое безлюдное время во всей России – это 1 января. После ночных гуляний на самом веселом празднике на следующий день россияне предпочитают поспать подольше и не выходить на улицы. Не является исключением и Благовещенск. Таким его увидел фотограф Амур.инфо 1 января.
В городе уже светло, но, несмотря на довольно поздний час, город практически пуст.
По центральным улицам не ездят автомобили. Редкий прохожий появляется в обычно людных местах.
Только кое-где работают дворники, убирающие снег, который под Новый год все-таки пришел в Благовещенск.
И лишь на горках снежного городка уже веселится детвора.
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