Столица Приамурья утром 1 января (фото)

Самое безлюдное время во всей России – это 1 января. После ночных гуляний на самом веселом празднике на следующий день россияне предпочитают поспать подольше и не выходить на улицы. Не является исключением и Благовещенск. Таким его увидел фотограф Амур.инфо 1 января.

В городе уже светло, но, несмотря на довольно поздний час, город практически пуст. По центральным улицам не ездят автомобили. Редкий прохожий появляется в обычно людных местах. Только кое-где работают дворники, убирающие снег, который под Новый год все-таки пришел в Благовещенск. И лишь на горках снежного городка уже веселится детвора.

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Василий Кленин