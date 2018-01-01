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В трех домах Благовещенска Новый год встретили без воды

В трех домах Благовещенска Новый год встретили без воды

В благовещенских многоэтажных домах по адресам: улица Калинина, 131, 133 и 135, больше суток нет водоснабжения. Краны пересохли утром 31 декабря и днем в понедельник, 1 января 2018 года. Воды нет до сих пор. Праздник жители домов смогли отметить только с привозной водой.

Жители дома рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо», что вода пропала утром. Неподалеку велись какие-то ремонтные работы, но недолго. «Аварийные службы были недоступны, и мы не смогли дозвониться, – рассказала женщина, проживающая в доме № 131 по улице Калинина. – Часов в 8–9 приехала машина – и всё! Людям воды не хватило, пришлось так встречать Новый год. Сегодня утром тоже стоит одна машина».

В диспетчерской службе «Амурводоканала» пояснили, что отключение водоснабжения произошло из-за аварии – случился порыв на водопроводе. Копать пришлось на глубину 3,5 метра.

«Для жителей домов организован подвоз воды, машина приезжает два-три раза в день, – рассказали в диспетчерской. – Утром цистерна была, скоро снова приедет. А к вечеру ремонт планируется завершить и дать воду во все три дома».

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#ЖКХ #происшествия

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