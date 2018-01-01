С 1 января проезд на автобусах в Благовещенске подорожал

С 1 января 2018 года в Амурской области выросли цены на проезд в общественном транспорте. В Благовещенске проезд подорожал на один рубль и составил 23 рубля. Выросла стоимость этого вида услуги и в других населенных пунктах области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 1 января во всех видах общественного транспорта Благовещенска – и в частном, и в муниципальном – проезд подорожал на 1 рубль – до 23 рублей за одну поездку. Стоимость проезда по маршруту № 1 Благовещенск – село Белогорье – поселок Мухинка составляет 29 рублей.

В Завитинске и Завитинском районе предельный тариф установлен в размере 25 рублей, в Зее и Зейском районе – 28 рублей, в Сковородине и Сковородинском районе – 28 рублей, в Райчихинске и Прогрессе – 29 рублей, в селе Константиновка и Константиновском районе – 21 рубль, в Свободном – 24 рубля.