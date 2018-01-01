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В новогоднюю ночь загорелась квартира в Свободном

В новогоднюю ночь загорелась квартира в Свободном
Фото: vBelgorode

В новогоднюю ночь, 1 января, в Свободном возник пожар в одной из квартир четырехэтажного жилого дома. Здание располагается по улице Малиновского. Сообщение о возгорании пожарные получили сразу после Нового года – в 00:21.

К месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 5 города Свободного в составе восьми человек и трех единиц техники. Через три минуты было ликвидировано открытое горение. В квартире огнём повреждён пол на площади один квадратный метр, квартира закопчена по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#пожары #Свободный

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