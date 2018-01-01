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В России вступил в силу запрет на слабоалкогольные энергетики

В России вступил в силу запрет на слабоалкогольные энергетики
Фото: Global Look Press

На территории России запрещается производство и оборот алкогольных энергетиков, в которых содержатся тонизирующие вещества и имеется менее 15 % спирта. Закон об этом вступил в силу 1 января 2018 года, сообщает «5 канал».

В законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» уточнена процедура регистрации оборудования для производства этилового спирта. По новым правилам регистрировать можно только оборудование мощностью выше 200 декалитров.

Вводится новый порядок выдачи лицензий на производство и продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь лицензию могут не выдать, если у заявителя есть неоплаченные штрафы за нарушения в этой сфере.

Изменения произойдут и в розничной продаже алкоголя. Теперь в самолетах его можно будет продавать только при наличии специальной лицензии, где должен быть указан конкретный борт, а также дата, время и место продажи.

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#закон

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