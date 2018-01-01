1 января в Приамурье будет тепло и слегка снежно

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В понедельник, 1 января, в Амурской области будет облачно, временами пройдет слабый снег. Ожидается температура от минус 9 до минус 25 градусов и не очень сильный ветер – 5-10 метров в секунду. На дорогах образовался снежный накат.

В южных и центральных районах Амурской области прогнозируется температура 9-14 градусов ниже нуля. Будет облачно, маловетрено – от полного штиля до 5 метров в секунду, местами до 5-10. Ветер северный, северо-западный. Ожидается слабый снег.

На севере области температура составит минус 10-15 градусов, местами она опустится до 20–25 градусов. Облачно, слабый снег. Северный, северо-западный ветер дует со скоростью до 5, местами до 5-10 метров в секунду.

В Благовещенске облачно. Температура в течение дня составит 8-10 градусов ниже нуля. Временами будет идти небольшой снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.