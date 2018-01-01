Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Никто не пострадал.

Еще одно происшествие случилось в Петропавловске-Камчатском. Вечером в воскресенье возле главной елки на глазах горожан загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Предварительной причиной инцидента в местных СМИ называют короткое замыкание гирлянд.

Огонь практически полностью уничтожил фигуры, которые были куплены администрацией города в этом году. На место происшествия прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Сама елка не пострадала.