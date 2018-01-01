Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь, сообщает «Интерфакс». Это случилось уже после полуночи. Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались на площади.
25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.
Никто не пострадал.
Еще одно происшествие случилось в Петропавловске-Камчатском. Вечером в воскресенье возле главной елки на глазах горожан загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Предварительной причиной инцидента в местных СМИ называют короткое замыкание гирлянд.
Огонь практически полностью уничтожил фигуры, которые были куплены администрацией города в этом году. На место происшествия прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Сама елка не пострадала.
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