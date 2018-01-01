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Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь, сообщает «Интерфакс». Это случилось уже после полуночи. Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались на площади.

25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Никто не пострадал.

Еще одно происшествие случилось в Петропавловске-Камчатском. Вечером в воскресенье возле главной елки на глазах горожан загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Предварительной причиной инцидента в местных СМИ называют короткое замыкание гирлянд.

Огонь практически полностью уничтожил фигуры, которые были куплены администрацией города в этом году. На место происшествия прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Сама елка не пострадала.

Просмотров всего: 1752

#пожары #праздники

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Комментарии
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  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    2 часа назад

    Вот это хорошо отметили)))

  • olga_28rus

    olga_28rus
    1 час назад

    Раз два три ёлочка гори!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Это знак Кожемяке....

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