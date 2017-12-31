Фейерверк высветил в небе над Благовещенском «2018»

Более чем получасовым фейерверком завершились предновогодние торжества на главной площади Благовещенска. 5 минут его запускали в Благовещенске, а еще полчаса – на китайском берегу в Хэйхэ – такой подарок соседний город сделал столице Амурской области.

Благовещенская часть фейерверка началась после концерта. На главной площади города выступили коллективы города, произнесли поздравления первые лица Благовещенска и Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в небо должны были взметнуться 854 залпа. Паузы между ними длились от 1 до 5 секунд под музыкальное сопровождение. Огни создавали различные фигуры, кольца и даже сложились в число «2018».

Еще не отгремел фейерверк на левом берегу, как он начался на правом – салют начался достаточно далеко от главной площади Благовещенска, выше по течению – примерно в районе городского парка или стадиона «Амур».

Решение сделать благовещенцам такой подарок было принято народным правительством города Хэйхэ. Его посвятили 30-летию возобновления дружественных отношений между Хэйхэ и Благовещенском.