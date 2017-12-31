Губернатор Приамурья поздравил с Новым годом свою дочь и всех амурчан
В новогоднем видеообращении на Youtube-канале губернатор Амурской области Александр Козлов обратился только к одному амурчанину. А конкретно – к своей дочке Алисе, которая родилась у него в уходящем, 2017 году.
«Это твой первый Новый год. Ты еще не знаешь, что родилась в самой лучшей области. У нас живут самые добрые, отзывчивые, самые замечательные люди!» – написал Александр Козлов.
В заключение он поздравил с наступающим праздником семью, а затем – всех амурчан.
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