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Губернатор Приамурья поздравил с Новым годом свою дочь и всех амурчан

Губернатор Приамурья поздравил с Новым годом свою дочь и всех амурчан

В новогоднем видеообращении на Youtube-канале губернатор Амурской области Александр Козлов обратился только к одному амурчанину. А конкретно – к своей дочке Алисе, которая родилась у него в уходящем, 2017 году.

«Это твой первый Новый год. Ты еще не знаешь, что родилась в самой лучшей области. У нас живут самые добрые, отзывчивые, самые замечательные люди!» – написал Александр Козлов.

В заключение он поздравил с наступающим праздником семью, а затем – всех амурчан.

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#губернатор #праздники

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