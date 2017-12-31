В благовещенский торговый центр едва не проник дикий зверь (видео)

Ранним вечером в воскресенье, 31 декабря, благовещенцы обнаружили крупного грызуна, который бегал рядом с крупным торговым центром, расположенном на улице Калинина. Воспользовавшись открытыми дверьми, он пытался проникнуть внутрь, не особо пугаясь людей.

Горожане на зверька реагировали по-разному: некоторые женщины вскрикивали, мужчины смеялись и поддерживали дикого зверька в желании забежать в торговый центр. По поводу того, что это за грызун, возникли споры. Одной из версией стала шиншилла. Автор видео, приславший его в редакцию ИА «Амур.инфо», рассказал, что один из посетителей торгового центра, решив, что это шиншилла, взял зверька на руки и унес домой.

Но вполне вероятно, что это была ондатра – водяная крыса, тем более что торговый центр, где ее заметили, располагается неподалеку от Асташинских озер.