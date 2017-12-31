Минфин удалил информацию о зарплатах министров

Фото: rbc.ru

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Минфин РФ впервые раскрыл зарплаты министров. В 2016 году самая высокая зарплата была у министра финансов – 1,73 миллиона рублей в месяц. Министры экономического развития и энергетики получали 1,27 миллиона и 1,16 миллиона рублей соответственно. Немногим меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС – 954 тысячи рублей. Министр промышленности и торговли – 921 тысячу рублей. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования – от 497 до 634 тысяч рублей. Не было данных по зарплатам в Минобороны, МВД, СВР и ФСБ.

27 декабря РБК обнаружил, что среди открытых данных в Минфине были фактически опубликованы среднемесячные начисленные зарплаты глав федеральных министерств. Прежде такая информация по каждому из министров не раскрывалась.

Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.

В приемной ответственного представителя департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.