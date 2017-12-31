Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:31 3

Минфин удалил информацию о зарплатах министров

Минфин удалил информацию о зарплатах министров
Фото: rbc.ru

С сайта Минфина России исчезли данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 году. Информация была убрана на следующий день после публикации этих данных в СМИ, сообщает РБК.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Минфин РФ впервые раскрыл зарплаты министров. В 2016 году самая высокая зарплата была у министра финансов – 1,73 миллиона рублей в месяц. Министры экономического развития и энергетики получали 1,27 миллиона и 1,16 миллиона рублей соответственно. Немногим меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС – 954 тысячи рублей. Министр промышленности и торговли – 921 тысячу рублей. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования – от 497 до 634 тысяч рублей. Не было данных по зарплатам в Минобороны, МВД, СВР и ФСБ.

27 декабря РБК обнаружил, что среди открытых данных в Минфине были фактически опубликованы среднемесячные начисленные зарплаты глав федеральных министерств. Прежде такая информация по каждому из министров не раскрывалась.

Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.

В приемной ответственного представителя департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.

Просмотров всего: 653

#российская власть #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Чтоб не злить электорат перед выборами. А то на вилы поднимут еще.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Едросне не с чем Путина поддерживать вот и убрали. Верно, что это чтоб не раздражать перед выборами электорат.

  • олег1975

    олег1975
    49 минут назад

    Правильно. зачем палиться?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 2

Доходный парадокс: рост зарплат и падение доходов россиян в 2017 году

Общество 38

Военных ждет индексация пенсий и зарплат
Власть 14

МРОТ с 1 января повысится до прожиточного минимума
Общество 11

Жителям Свободного не хватает парков, дорог и развлечений