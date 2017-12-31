Некоторые благовещенцы едва не остались без света накануне Нового года
В воскресенье, 31 декабря, часть домов Благовещенска остались без электроснабжения. Вечером потемнели окна в жилых домах микрорайона и района ДСК. Подачу электричества удалось вернуть быстро.
Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Центральных электрических сетях, отключение произошло в 16:47. Уже в 17:01 в дома снова дали свет.
Причиной аварии стало повреждение на линии электропередачи 110 киловольт.
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