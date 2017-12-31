Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:38 0

Некоторые благовещенцы едва не остались без света накануне Нового года

Некоторые благовещенцы едва не остались без света накануне Нового года
Фото: master-houses.ru

В воскресенье, 31 декабря, часть домов Благовещенска остались без электроснабжения. Вечером потемнели окна в жилых домах микрорайона и района ДСК. Подачу электричества удалось вернуть быстро.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Центральных электрических сетях, отключение произошло в 16:47. Уже в 17:01 в дома снова дали свет.

Причиной аварии стало повреждение на линии электропередачи 110 киловольт.

Просмотров всего: 1347

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В благовещенский торговый центр едва не проник дикий зверь (видео)
Происшествия

Дело об убийстве Андрея Драчева направили в суд
Происшествия 6

В Благовещенске порезали двух женщин: одна скончалась

Происшествия 1

Дом в микрорайоне Тепличный под Новый год остался без горячей воды