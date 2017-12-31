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31декабря
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Доходный парадокс: рост зарплат и падение доходов россиян в 2017 году

Доходный парадокс: рост зарплат и падение доходов россиян в 2017 году
Фото: kremlinrus.ru

Рост и падение доходов россиян в уходящем, 2017 году проанализировало агентство РБК. На протяжении года отмечался рост реальных зарплат, но к восстановлению реальных доходов он так и не привел.

Зарплаты населения с поправкой на инфляцию в январе-ноябре увеличились на 3,2 %, а реальные располагаемые доходы снизились на 1,4 %. Реальным доходом считается та сумма, которая остается после уплаты всех обязательных платежей.

Безостановочно доходы падают уже два года. Рост на 8,8 % зафиксировали только в январе 2017 года. Тогда правительство разово выплатило пенсионерам по 5 тысяч рублей.

«Разница между двумя показателями объясняется компонентом располагаемых доходов, не связанным с зарплатой. На долю зарплат приходится относительно небольшая часть располагаемых доходов, поскольку в регулярной статистике зарплат учитываются только крупные и средние предприятия, тогда как существует большой неформальный рынок труда, не учитываемый в официальной статистике», – указали экономисты в ежегодном докладе Всемирного банка.

На зарплаты приходится лишь 38 % доходов российских домохозяйств. Остальное – пенсии и пособия, доходы от предпринимательской деятельности, депозитов, дивидендов, сдачи в аренду имущества. При этом эксперты РАНХиГС и Института Гайдара утверждают, что общий же объем оплаты труда, включающий скрытую зарплату, сокращается третий год подряд.

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#работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...в чем парадокс то? по моему все предельно обусловлено нашим правительством.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад



    Доходный парадокс: рост зарплат и падение доходов россиян в 2017 году



    это называется вяликие економисты от ер совсем заврались

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