Доходный парадокс: рост зарплат и падение доходов россиян в 2017 году

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Зарплаты населения с поправкой на инфляцию в январе-ноябре увеличились на 3,2 %, а реальные располагаемые доходы снизились на 1,4 %. Реальным доходом считается та сумма, которая остается после уплаты всех обязательных платежей.

Безостановочно доходы падают уже два года. Рост на 8,8 % зафиксировали только в январе 2017 года. Тогда правительство разово выплатило пенсионерам по 5 тысяч рублей.

«Разница между двумя показателями объясняется компонентом располагаемых доходов, не связанным с зарплатой. На долю зарплат приходится относительно небольшая часть располагаемых доходов, поскольку в регулярной статистике зарплат учитываются только крупные и средние предприятия, тогда как существует большой неформальный рынок труда, не учитываемый в официальной статистике», – указали экономисты в ежегодном докладе Всемирного банка.

На зарплаты приходится лишь 38 % доходов российских домохозяйств. Остальное – пенсии и пособия, доходы от предпринимательской деятельности, депозитов, дивидендов, сдачи в аренду имущества. При этом эксперты РАНХиГС и Института Гайдара утверждают, что общий же объем оплаты труда, включающий скрытую зарплату, сокращается третий год подряд.