На центральном катке в Благовещенске выдавал «пируэты» трактор (видео)

Видео очистки катка на центральной площади Благовещенска в редакцию Амур.инфо прислал горожанин. Мужчину возмутило то, что уборку снега ведут на катке, где в это время катаются дети.

«Вот так у нас зачищают каток, никого не разогнав», – написал благовещенец.

Видео на площади Ленина он снял около 14 часов. Видно, что на катке в это время много детей и взрослых. В это же время на площадке работает спецтехника.

В пресс-службе городской администрации Амур.инфо пояснили, что работы ведут под контролем. За безопасностью отдыхающих следит заместитель начальника подразделения по санитарной очистке ГСТК. Работы проводят из-за продолжающегося снегопада. Если снег не убрать сейчас, вечером сделать это будет сложнее.

На работу утром 31 декабря в Благовещенске вышли 26 единиц техники. Также последствия снегопада устраняют 17 дорожных рабочих.