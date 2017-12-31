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сегодня, 15:55 7

На центральном катке в Благовещенске выдавал «пируэты» трактор (видео)

На центральном катке в Благовещенске выдавал «пируэты» трактор (видео)

Видео очистки катка на центральной площади Благовещенска в редакцию Амур.инфо прислал горожанин. Мужчину возмутило то, что уборку снега ведут на катке, где в это время катаются дети.

«Вот так у нас зачищают каток, никого не разогнав», – написал благовещенец.

Видео на площади Ленина он снял около 14 часов. Видно, что на катке в это время много детей и взрослых. В это же время на площадке работает спецтехника.

В пресс-службе городской администрации Амур.инфо пояснили, что работы ведут под контролем. За безопасностью отдыхающих следит заместитель начальника подразделения по санитарной очистке ГСТК. Работы проводят из-за продолжающегося снегопада. Если снег не убрать сейчас, вечером сделать это будет сложнее.

На работу утром 31 декабря в Благовещенске вышли 26 единиц техники. Также последствия снегопада устраняют 17 дорожных рабочих.

Просмотров всего: 1377

#отдых #погода #работа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    площадь убогая

  • Александрина

    Александрина
    7 часов назад

    Как же задолбали эти нытики, чистят каток - плохо, не чистят - тоже плохо. Тракторист никому не мешает, делает свое потихоньку. Так нет же - найдутся такие вот "благовещенцы", все снимут на камеру, придадут делу какой-то оттенок с гнильцой. Братееву - площадь какая есть. Ты убогих не видел.

  • Хончо

    Хончо
    6 часов назад

    Александрина

    Как же задолбали эти нытики, чистят каток - плохо, не чистят - тоже плохо. Тракторист никому не мешает, делает свое потихоньку. Так нет же - найдутся такие вот "благовещенцы", все снимут на камеру, придадут делу какой-то оттенок с гнильцой. Братееву - площадь какая есть. Ты убогих не видел.



    +100500000

    Нытики да, уже достали!

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    Братеев

    площадь убогая



    Пластинку заело?

    Не более, чем комментаторы на форуме.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    а мозгов свалить самим не хватило?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    самая плохая площадь за последние годы-факт-сколько денег то потратили?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

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