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Дело об убийстве Андрея Драчева направили в суд

Дело об убийстве Андрея Драчева направили в суд

Уголовное дело в отношении хабаровчанина, обвиняемого в убийстве известного спортсмена Андрея Драчева, прокуратура Хабаровского края направила в суд. В убийстве из хулиганских побуждений обвиняется Анар Аллахверанов.

Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анара Аллахверанова, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений известного спортсмена. Драка между 32-летним чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым и 25-летним единоборцем Анаром Аллахверановым, произошла 20 августа в центре Хабаровска.

«В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела, а также применял приемы борьбы, от которых спортсмен падал на тротуар. После того как от полученных травм потерпевший потерял сознание и перестал оказывать сопротивление, обвиняемый добиваясь безусловного наступления его смерти нанес лежавшему на спине спортсмену еще 5 акцентированных ударов в голову», – сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Андрей Драчев скончался в краевой клинической больнице.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Около месяца обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов скрывался от следствия. Его объявили в международный розыск и даже заочно арестовали. За информацию, которая сможет помочь в задержании Анара Аллахверанова, МВД по Хабаровскому краю гарантировало 500 тысяч рублей. Обвиняемый сам сдался сотрудникам регионального управления ФСБ России 19 сентября.

Материалы уголовного дела прокуратура направила в Хабаровский краевой суд. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#криминал #происшествия #суды

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