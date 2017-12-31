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сегодня, 14:55 0

Жители китайского поселка разбогатели на производстве матрешек

Жители китайского поселка разбогатели на производстве матрешек
Фото: travel.ru

Китайский поселок Имяньпо в провинции Хэйлунцзян стал известен благодаря массовому производству русских матрешек, сообщает агентство «Синьхуа». Сувениры китайцы делают уже около века. Мастера сохраняют традиции предков, часть из которых русские.

В Имяньпо постоянно проживают около 30 тысяч человек, и около 10 % из них выбрали в качестве профессии изготовление деревянных кукол. Это сельчанам приносит солидные доходы. В магазинах Харбина и Маньчжоули, а также на интернет-площадках ежегодно продают около 15 миллионов кукол. Годовая выручка достигает 300 миллионов юаней или порядка 46 миллионов долларов.

Деревню Имяньпо в Хэйлунцзян называют русской. В начале 20 века в этом месте располагалась станция железнодорожной ветки Харбин – Суйфэньхэ Китайско-Восточной железной дороги. В это время в малонаселенном местечке поселилось много русских. Тогда местные жители впервые увидели яркие расписные деревянные игрушки. Местные умельцы быстро научились изготавливать аналоги популярного сувенира. Свои знания мастера передают из поколения в поколение, со временем совершенствуя производство. Материал сельчанам найти не сложно – Имяньпо с трех сторон окружена холмами с березовыми и липовыми рощами.

Матрешки состоят из 10-20 штук, иногда даже из 50-60. Делают мастера как классические русские матрешки, так и оригинальные сувениры. Самыми востребованными на рынке считаются своеобразные матрешки, изготовленные, к примеру, в виде мультипликационных персонажей и животных.

«Раньше изготовление матрешек являлось лишь нашим увлечением в свободное время, а сегодня – доходная отрасль, которая нас кормит и облегчает проблему трудоустройства. Кажется, что мы с этим традиционным русским кустарным ремеслом будем неотделимы», – рассказывает председатель поселковой администрации Му Гуйцзюнь.

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#история #Китай #культура #работа

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