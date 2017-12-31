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31декабря
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Роспотребнадзор назвал опасные новогодние блюда

Роспотребнадзор назвал опасные новогодние блюда
Фото: eurasiatx.com

В преддверии новогодних праздников Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала информацию о самых опасных новогодних блюдах. В черный список попали салаты.

Чаще всего причинами пищевых отравлений становится еда, при приготовлении которой нарушаются технологии и правила гигиены. Часто блюда просто неправильно хранят. Особенно актуально это в новогодние праздники. Особое внимание в Роспотребнадзоре обратили на многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и прочее. Готовить угощения рекомендуют в небольшом количестве. Хранить их больше суток опасно.

«С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней. Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции – когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов», – сообщает пресс-служба ведомства.

Возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций, могут оставаться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

Просмотров всего: 1353

#жизнь #здоровье #Новый год

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    про Оливье только не надо-его кроме Неведомского и плохих хозяек никто не готовит

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад



    Часто блюда просто неправильно хранят.



    А зачем их хранить?

    Ими надо заедать напитки!

  • full

    full
    6 часов назад

    По видимому, Роспотребнадзор свою работу на этом закончил. Кого то там проверять уже не надо - все предупреждены, значит салаты покупать не будут. Кстати, подумалось - если салаты не покупают, значит они будут лежать на прилавке. То есть своими выкриками Роспотребнадзор увеличивает вероятность отравлений. Парадокс.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Братеев

    про Оливье только не надо-его кроме Неведомского и плохих хозяек никто не готовит



    Новый год без оливье, всё равно что собака без хвоста.



  • Александрина

    Александрина
    4 часа назад

    Склочник Братеев и здесь отметился. Площадь убогая, оливье готовят плохие хозяйки и Неведомский...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Братеев - хорошая хозяйка - что готовит?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Александрина

    Склочник Братеев и здесь отметился. Площадь убогая, оливье готовят плохие хозяйки и Неведомский...



    )))Ну а как-же. На всякую вошку дуст а нынче дихлофос используют.

    Даже золото не чистоганом, а разной пробы

  • full

    full
    1 час назад

    Мне начинает все более казаться, что классическая фраза - ничего не бывает просто так и даже овцы в тулупах, принадлежит алехе.

  • OT

    OT
    1 час назад

    full

    Мне начинает все более казаться, что классическая фраза - ничего не бывает просто так и даже овцы в тулупах, принадлежит алехе.



    А что, нет так? Овца она всего лишь не обработанное сырье требующее не хранилище, а только пастбище.

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