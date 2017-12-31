Роспотребнадзор назвал опасные новогодние блюда

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В преддверии новогодних праздников Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала информацию о самых опасных новогодних блюдах. В черный список попали салаты.

Чаще всего причинами пищевых отравлений становится еда, при приготовлении которой нарушаются технологии и правила гигиены. Часто блюда просто неправильно хранят. Особенно актуально это в новогодние праздники. Особое внимание в Роспотребнадзоре обратили на многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и прочее. Готовить угощения рекомендуют в небольшом количестве. Хранить их больше суток опасно.

«С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней. Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции – когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов», – сообщает пресс-служба ведомства.

Возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций, могут оставаться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.