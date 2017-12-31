Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 0

Тепло и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 1 января

Тепло и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 1 января

В Приамурье сохранится теплая погода. В первый день нового, 2018 года, несмотря на облачность, ожидается прояснение. В большинстве районов будет идти слабый снег.

Новогодняя ночь в большинстве районов будет снежной. Западный и северо-западный ветер подует со скоростью 1-6 метров в секунду. Ночные температуры установятся на уровне 17-22 градусов мороза. Местами по северу столбик термометра опустится до 27-32 градусов ниже нуля, а в Благовещенске – 16-18.

1 января из-за облаков выглянет солнце, ожидается переменная облачность. Слабый снег ожидают практически на всей территории области. Северный, северо-западный ветер будет слабым, около 3-8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 10-15 градусов со знаком минус. В северных районах днем ожидается около 20-25 градусов мороза.

В областной столице 1 января также облачно с прояснением. В течение дня будет идти слабый снег, а северо-западный ветер дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем в Благовещенске ожидается 10-12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 426

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

На центральном катке в Благовещенске выдавал «пируэты» трактор (видео)
Общество

Спецтехника вышла на очистку амурских дорог от снега
Общество 1

В последний день года в Приамурье выпадет снег
Общество 2

Теплый декабрьский день: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря