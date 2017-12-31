Итоги 2017 года: политическая жизнь в Приамурье

Громкими сражениями на политической арене 2017 год в историю не войдет – расстановка сил по большому счету осталась прежней. Амурчане пережили выборы, правда, с низкой явкой, познакомились с новыми министрами и начали писать губернатору напрямую в соцсети. О некоторых событиях уходящего года напоминает Амур.инфо.

Год губернаторских отставок

Фото: superomsk.ru

В начале года от неназванного источника в Кремле федеральные СМИ узнали о возможной отставке пяти губернаторов российских регионов. Провести ротацию в регионах решили в преддверии выборов, которые в России прошли в сентябре. В итоге кресла в течение года покинуло большее число управленцев.

Рассуждая об особенностях кадровой политики президента России на примере губернаторов, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов перечислил молодых чиновников, которых назвал «орлятами Путина». В их число вошел и губернатор Амурской области.

Политических партий в Приамурье стало меньше

В мае по решениям областного суда в Приамурье на полгода была приостановлена деятельность двух партий: регионального отделения политической партии «Молодая Россия» и партии «Альянс зеленых и социал-демократов». Причина – нарушение отчетности. Три политических объединения исчезли в 2016 году – региональные отделения «Партии человека труда», «Партии защиты бизнеса и предпринимательства» и партий «Воля». В целом в облизбиркоме отметили низкую активность политических партий в Амурской области.

«Зеленая папка» Путина

3 августа президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Александром Козловым назвал нарушением законодательства и криминалом проблемы здравоохранения Амурской области. Глава государства передал главе области папку с вопросами жителей региона, которые поступили во время прямой линии. Рост количества жалоб амурчан на некачественное оказание медицинских услуг в первом полугодии 2017 года подтвердили и в «СОГАЗ-Мед». По сравнению с первым полугодием прошлого года, число обращений увеличилось в 1,2 раза. В 53 % обращений – это жалобы на незаконное взимание денежных средств за лечение. Вскоре в отставку ушел амурский министр здравоохранения Николай Тезиков. После губернатор Приамурья заявил, что президент России дал отрицательную оценку не бывшему министру здравоохранения Николаю Тезикову, а всей сфере и призвал «восстанавливать честь и статус амурской медицины».

Всего в «зеленой папке» оказалось 61 обращение. Амурчане жаловались президенту страны на проблемы в здравоохранении, плохие дороги и другие сферы. Решение вопросов амурчан из «зеленой папки» губернатор взял под свой контроль и начал лично встречаться с заявителями. Так на прием к главе региона попал Юрий Сергеев, который лишился левой руки и обеих ног после того, как в 2012 году попал под поезд. Юрий рассказал, что ему необходим современный высокотехнологичный протез с внешним источником питания. В некоторых районах благодаря «зеленой папке» отремонтировали дороги, амурчанка Алина Гулькова после нескольких лет безуспешных попыток смогла получить квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам, перед двумя работниками Восточного погасили задолженность по зарплате, а медсестра из Архары получила доплату.

Выборы в Приамурье

10 сентября в 8:00 в Амурской области стартовало голосование по 177 избирательным кампаниям. На избирательные участки амурчан зазывали по разному – концертами, выставками и свежей выпечкой. Больше всего с культурной программой повезло избирателям в Тамбовке. На участках выступали актеры фестиваля кино и театра «Амурская осень». В Белогорске и Прогрессе избирателям делали прививки от гриппа прямо на территории избирательных участков. Явка избирателей в Амурской области составила около 20 %, самый низкий результат показал Благовещенск. По итогам голосования все 6 кресел в городской думе Благовещенска заняли депутаты от «Единой России», на выборах мэра Свободного победил Юрий Романов, а депутатом заксобрания области стал Виктор Радченко. Два районных совета народных депутатов в Приамурье полностью заняли единороссы. В остальных – кандидатов от «Единой России» – большинство.

Кадровые обновления в правительстве

Министр в 2017 году сменился не только в здравоохранении. Николай Тезиков ушел в отставку 7 августа, его место занял уже в ноябре главный врач городской поликлиники № 1 Андрей Субботин.

В мае в министерстве внешнеэкономических связей и туризма Амурской области появился новый глава. Им стал Сергей Дмитриенко, ранее занимавший должность заместителя министра образования и науки Приамурья. Кресло министра ВЭСТиП пустовало с ноября 2016 года, когда правительство покинул Игорь Горевой. Место заместителя нового министра занял Сергей Левицкий.

29 августа после 6 лет работы с поста министра образования и науки Амурской области ушла Марина Селюч. Она написала заявление по собственному желанию, причины в СМИ не озвучивались. Пост министра образования и науки Амурской области 1 сентября заняла Ольга Варсанова, которая до этого работала заместителем министра.

22 декабря пост министра природных ресурсов Амурской области из-за проблем со здоровьем покинул Юрий Привалов. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Исполнять его обязанности назначили Василия Офицерова.

Еще один министр покинет пост 1 января 2018 года – перестанет работать областное министерство внутренней и информационной политики. Возглавлял его с декабря 2016 года Герман Желябовский. Информация о сокращении министерства появилась в Инстаграме губернатора еще в октябре 2017 года. Решение глава региона объяснил необходимостью минимизировать расходы в связи с тяжелой экономической ситуацией.

С момента прихода на должность губернатора Амурской области Александра Козлова в сентябре 2015 года состав областного правительства радикально изменился. За два с лишним года на своих постах остались только три министра и три зампредседателя.

Власти Белогорска и ЛДПР

Споры между главой Белогорска Станиславом Мелюковым и представителями ЛДПР перерос в открытый конфликт к концу года. В декабре, когда на сессии заксобрания председатель комитета по вопросам предпринимательства Ольга Петайчук выступила против выделения Белогорску из областного бюджета 25 миллионов рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, мэр Белогорска Станислав Мелюков посоветовал члену ЛДПР «лечить голову». Депутат сказала, что не считает это оскорблением и объяснила, что ее и ряд других депутатов не устраивают подходы к формированию бюджета.

«#БЕЗФИЛЬТРОВ»

Глава Амурской области Александр Козлов весь год покорял интернет-пространство. 9 февраля появилась первая публикация в аккаунте gubernatorlive в Инстаграме. В августе он запустил собственный канал на видеохостинге YouTube. В Инстаграм амурчане стали жаловаться главе региона на проблемы, а на канале YouTube – смотреть прямые трансляции совещаний по этим самым проблемам. Сейчас аккаунты в Инстаграме появились практически у всех областных ведомств.

Подводя итоги 2017 года, Александр Козлов заявил, что 2017-й оказался «сложным, но интересным годом, результатом огромной, напряженной работы тысяч людей».

Радостной новостью амурский губернатор поделился с читателями 2 декабря – он стал папой. Дочь назвали Алисой.