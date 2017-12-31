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Спецтехника вышла на очистку амурских дорог от снега

Спецтехника вышла на очистку амурских дорог от снега
Фото пресс-службы минтранса Амурской области

В большинстве районов Приамурья 31 декабря идет снег. По прогнозам синоптиков, выпадение осадков в области продлится в течение двух суток. На очистке автомобильных дорог задействована спецтехника. На трассах регионального значения сейчас работают более 60 машин.

По оперативной информации, перерывов в движении транспорта в области не зафиксировано, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Эксплуатирующая организация ООО СК «Мегастрой» ведет очистку дорожного полотна в Ивановском районе. В Бурейском районе безопасный проезд обеспечивает ООО «СМУ». На трассах в Благовещенском и Тамбовском районах безопасные дорожные условия обеспечивает эксплуатирующая организация «Амурдорстрой».

Информацию о проблемах на дорогах регионального значения жители области могут сообщать по телефону 8 (4162) 22-16-08.

При возникновении нештатных ситуаций следует звонить на телефон единой службы спасения 112 – для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

На сайте регионального министерства транспорта и строительства можно скачать телефоны диспетчерских служб в районах области.

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#погода #транспорт

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