Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:06 1

Роскосмос заявил о снижении в 2017 году процента аварийности запусков

Роскосмос заявил о снижении в 2017 году процента аварийности запусков
Фото: РИА Новости

Роскосмос подвел итоги работы в 2017 году. Госкорпорация осуществила 20 успешных пусков с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру). По программе МКС выполнено 7 пусков.

«В 2017 году процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2 %; по сравнению с 2015 годом – на 2,1 %, составив в 2017 году 4,8 %», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что в 2017 году установлен российский рекорд по одновременному запуску 73 космических аппаратов с доставкой на 3 разные орбиты с космодрома Байконур.

В этом году принята концепция развития пилотируемой космонавтики России, где определена новая роль ракеты-носителя «Союз-5». Эта ракета будет использоваться для пилотируемых миссий и станет основой для отечественной ракеты-носителя сверхтяжелого класса (СТК). Российская СТК впоследствии будет использоваться также при создании международной лунной орбитальной станции.

Ведется модернизация ракеты-носителя «Ангара-А5», которая в начале 2020 годов должна стартовать с космодрома Восточный.

По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр Роскосмоса, в 2017 году в 4 раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 миллиардов рублей.

В апреле 2017 года наблюдательный совет госкорпорации утвердил комплексную программу повышения качества. Цель – повысить долю успешных запусков ракет-носителей к 2025 году до 99 %, а также увеличить срок активного существования и гарантийные сроки космических аппаратов на 25-30 %.

Как сообщало Амур.инфо, с космодрома Восточный Роскосмос в 2017 году произвел один пуск, обернувшийся неудачей. Еще один запуск, который предполагалось осуществить в декабре, перенесен на начало 2018 года.

Видео: ROSCOSMOS Media Store

Просмотров всего: 185

#космос #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 часов назад

    Кто-то еще верит в заявления Роскосмоса? Сказочники.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 13

Новогоднюю открытку на льду в Приамурье сняли из космоса
Общество

Стартовый стол под ракету «Ангара» на Восточном начнут строить в 2018 году
Общество 41

Дома для высшего эшелона власти и обслуги: новая информация о резиденции возле Восточного
Общество 23

Отложенный запуск ракеты с космодрома Восточный состоится 1 февраля 2018 года