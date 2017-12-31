Роскосмос заявил о снижении в 2017 году процента аварийности запусков

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Роскосмос подвел итоги работы в 2017 году. Госкорпорация осуществила 20 успешных пусков с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру). По программе МКС выполнено 7 пусков.

«В 2017 году процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2 %; по сравнению с 2015 годом – на 2,1 %, составив в 2017 году 4,8 %», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что в 2017 году установлен российский рекорд по одновременному запуску 73 космических аппаратов с доставкой на 3 разные орбиты с космодрома Байконур.

В этом году принята концепция развития пилотируемой космонавтики России, где определена новая роль ракеты-носителя «Союз-5». Эта ракета будет использоваться для пилотируемых миссий и станет основой для отечественной ракеты-носителя сверхтяжелого класса (СТК). Российская СТК впоследствии будет использоваться также при создании международной лунной орбитальной станции.

Ведется модернизация ракеты-носителя «Ангара-А5», которая в начале 2020 годов должна стартовать с космодрома Восточный.

По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр Роскосмоса, в 2017 году в 4 раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 миллиардов рублей.

В апреле 2017 года наблюдательный совет госкорпорации утвердил комплексную программу повышения качества. Цель – повысить долю успешных запусков ракет-носителей к 2025 году до 99 %, а также увеличить срок активного существования и гарантийные сроки космических аппаратов на 25-30 %.

Как сообщало Амур.инфо, с космодрома Восточный Роскосмос в 2017 году произвел один пуск, обернувшийся неудачей. Еще один запуск, который предполагалось осуществить в декабре, перенесен на начало 2018 года.

Видео: ROSCOSMOS Media Store