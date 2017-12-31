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31декабря
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В аэропорту Благовещенска в новогодние каникулы несет службу овчарка Гретта

В аэропорту Благовещенска в новогодние каникулы несет службу овчарка Гретта
Фото: amurair.ru

На период новогодних и рождественских праздников в аэропорту Благовещенска принимают дополнительные меры безопасности. В эти дни на объекте работает полицейская собака по кличке Гретта. Немецкая овчарка натренирована на поиск наркотиков.

«Официально в документах записано Гретта, но я зову – Гая. Она приехала к нам из читинского центра кинологической службы в августе. Гая еще молодая, ей всего год и четыре месяца. Работаем в паре, мы и друзья, и коллеги. В эти новогодние каникулы несем службу в аэропорту Благовещенска, обследуем всю территорию аэропорта, багаж, ручную кладь, рейсы проверяем», – рассказал младший лейтенант благовещенской линейной полиции Илья Фильченко.

Как сообщается на сайте аэропорта Благовещенска, за последние два года на его территории случаев обнаружения наркотиков кинологической службой не было.

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#животные #транспорт #праздники

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    1 минута назад

    Красивая собака

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