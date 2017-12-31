Юрий Кретов рассказал о перспективах возрождения футбольного клуба «Амур»

Министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов рассказал о проблемах и достижениях уходящего года, в частности, о перспективах возрождения футбольного клуба «Амур». Кретов подчеркнул, что власти заинтересованы в его возрождении, но на это требуются средства.

«Министерство спорта понимает, что без профессиональных команд любой игровой вид не может полноценно развиваться. В каждом виде спорта выстраивается своя вертикаль, и на ее вершине – клуб, который выступает на профессиональном уровне. В нижней точке этой вертикали – спортивная школа, куда набирают маленьких детей. Они растут, совершенствуются, играют за юношеские и студенческие команды; самые талантливые из них оказываются затем в профессиональных коллективах. Если в нашей области пока нет таковых, то это совсем не означает, что не ведется работа в данном направлении.

Пока рано раскрывать карты, скажу лишь, что хорошие перспективы просматриваются в создании хоккейной и волейбольной команд, может быть, баскетбольной.

Что касается футбольного клуба "Амур", то есть понимание и желание возродить команду. Но, к сожалению, объем средств на ее содержание намного превосходит бюджет возможных команд других видов спорта. В области на профессиональный футбольный клуб сегодня нет средств, но это не значит, что проект закрыт. Руководство региона заинтересовано в возрождении футбольного клуба "Амур"», – сказал Юрий Кретов.

Он также отметил, что все амурские спортсмены в 2017 году стремились достойно представить область на соревнованиях разного уровня.

«Если говорить о результатах, то достаточно вспомнить победу Самвела Казаряна на первенстве Европы по самбо в Чехии.

Представители федерации ушу Амурской области неоднократно побеждали на российских и международных турнирах. В игровых видах спорта особого внимания заслуживает выступление сборной Амурской области на чемпионате России по гандболу среди команд первой лиги, где подопечные тренера Виктора Руденко завоевали бронзовые награды.

Представители очень многих спортивных федераций достойно выступали на соревнованиях Дальневосточного федерального округа, а затем и на уровне страны. Надеюсь, что и в будущем году у нас будут поводы говорить не только о проблемах развития спорта», – сказал Юрий Кретов.

Полная версия интервью министра спорта размещено на сайте министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в июле тему возвращения к жизни футбольного клуба «Амур» поднимал глава Приамурья Александр Козлов. Тогда он связал возможность возрождения команды с приходом в область «Газпрома».