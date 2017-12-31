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сегодня, 10:42 3

В Благовещенске порезали двух женщин: одна скончалась

В Благовещенске порезали двух женщин: одна скончалась
Фото: tvzvezda.ru

Поздно вечером 30 декабря в Благовещенске ножевые ранения получили две женщины. Одна из них скончалась, вторая сейчас находится в больнице. Подозреваемый в преступлении задержан.

По сведениям ИА «Амур.инфо», трагедия произошла в здании общежития, расположенного в районе перекрестка улиц Кузнечной и Красноармейской.

«Вчера в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от скорой помощи о том, что обнаружены две женщины с ножевыми ранениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были установлены свидетели и очевидцы произошедшего. С их слов была составлена ориентировка на подозреваемого. Сотрудниками патрульно-постовой службы злоумышленник был задержан недалеко от места происшествия. В данный момент он помещен в изолятор временного содержания. Одна из женщин от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в областную больницу», – сообщила информагентству специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Она уточнила, что погибшая женщина 1987 года рождения, пострадавшая – 1981-го. Задержанный – 1985 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    новость прям под Новый год

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    30 минут назад

    Бухали вместе наверное

  • Adolf

    Adolf
    20 минут назад

    с новым годом

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