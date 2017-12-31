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сегодня, 10:12 1

Дом в микрорайоне Тепличный под Новый год остался без горячей воды

Дом в микрорайоне Тепличный под Новый год остался без горячей воды
Фото: gorodkirov.ru

Вечером 30 декабря в микрорайоне Тепличный Благовещенского района остался без горячего водоснабжения многоквартирный дом по адресу: улица Воронкова, 19/1. Восстановить подачу горячей воды здесь обещают в ближайшее время.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» глава Благовещенского района Сергей Адаменко, накануне вечером произошла поломка водонагревателя внутри здания, что и привело к отключению горячей воды. В настоящее время на месте работают специалисты управляющей компании. «В ближайшие несколько часов устранят», – отметил Сергей Адаменко.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    58 минут назад

    Тепличный относится к Благовещенскому району? Не знал. Как-то странно.

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