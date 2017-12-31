Новогоднюю открытку на льду в Приамурье сняли из космоса

Фото: vk.com/roscosmos

Роскосмос разместил в своем «ВКонтакте» снимок новогодней открытки на льду реки в Благовещенском районе. Фото сделано из космоса. Автора этого произведения Валерия Мельникова госкорпорация поздравила с наступающим праздником.

«Валерий Константинович, из космоса вашу картину тоже отлично видно! С Новым годом!» – говорится в сообщении.

Житель села Марково Валерий Мельников создает такие новогодние поздравления на льду не первый раз. При этом он обходится своими силами. На необычных открытках Валерий Константинович изображает снеговиков, елки, животных и обязательно использует фразу «С Новым годом!».