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31декабря
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Новогоднюю открытку на льду в Приамурье сняли из космоса

Новогоднюю открытку на льду в Приамурье сняли из космоса
Фото: vk.com/roscosmos

Роскосмос разместил в своем «ВКонтакте» снимок новогодней открытки на льду реки в Благовещенском районе. Фото сделано из космоса. Автора этого произведения Валерия Мельникова госкорпорация поздравила с наступающим праздником.

«Валерий Константинович, из космоса вашу картину тоже отлично видно! С Новым годом!» – говорится в сообщении.

Житель села Марково Валерий Мельников создает такие новогодние поздравления на льду не первый раз. При этом он обходится своими силами. На необычных открытках Валерий Константинович изображает снеговиков, елки, животных и обязательно использует фразу «С Новым годом!».

Просмотров всего: 866

#космос #праздники #технологии

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    круто!

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Какой молодец!!! Малым делом сам прославился и Приамурье хорошим стали поминать!

    Спасибо! С Новым Годом!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Пусть там из космоса посмотрят на наши зарплаты

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    И Валерия Константиновича с Новым годом! Спасибо за красоту!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    БратеевПусть там из космоса посмотрят на наши зарплаты


    А есть возможность хотя бы в канун Нового года не скулить? Тем более под позитивной новостью.

  • Братеев

    Братеев
    58 минут назад

    так позитивно это когда деньги есть в кармане

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    49 минут назад

    Здорово!!! Вот так не ноя, не прося помощи, человек исполняет свою мечту.

  • Талеста

    Талеста
    28 минут назад

    Ай да молодец!!! С Новым годом!!!

  • Adolf

    Adolf
    22 минуты назад

    вот для чего спутники запускают

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