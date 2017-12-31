В Приамурье раненый полицейский сумел задержать нападавшего

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30 декабря в селе Дмитриевка Ивановского района полицейского ударили ножом в спину. Это произошло, когда он приехал на вызов. Жизни правоохранителя ничего не угрожает.

Днем участковому позвонила местная жительница. Она сообщила, что сожитель скандалит с ее дочерью. Полицейский проинформировал дежурную часть о случившемся и направился по адресу. В квартире женщины во время выяснения обстоятельств конфликта один из мужчин нанес стражу порядка удар ножом в спину.

Как сообщает пресс-служба МВД России, несмотря на полученное ранение, полицейский задержал напавшего. «Пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападавшим оказался мужчина 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сейчас злоумышленник задержан и находится в изоляторе.