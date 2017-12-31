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31декабря
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сегодня, 09:09 4

В Приамурье раненый полицейский сумел задержать нападавшего

В Приамурье раненый полицейский сумел задержать нападавшего
Фото: newsone.ua

30 декабря в селе Дмитриевка Ивановского района полицейского ударили ножом в спину. Это произошло, когда он приехал на вызов. Жизни правоохранителя ничего не угрожает.

Днем участковому позвонила местная жительница. Она сообщила, что сожитель скандалит с ее дочерью. Полицейский проинформировал дежурную часть о случившемся и направился по адресу. В квартире женщины во время выяснения обстоятельств конфликта один из мужчин нанес стражу порядка удар ножом в спину.

Как сообщает пресс-служба МВД России, несмотря на полученное ранение, полицейский задержал напавшего. «Пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападавшим оказался мужчина 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сейчас злоумышленник задержан и находится в изоляторе.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 часа назад

    Интересно, а почему таких неоднократно судимых, покушающихся на жизнь других людей, нельзя уничтожать или ликвидировать?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Потому что законом предусмотрено только заключение, а не ликвидация в виде расстрела и так далее. Да и выгоднее это всем тем, кто в этой системе варится, ведь на содержание заключённых предусмотрены не малые расходы бюджетных средств, а это в свою очередь хорошая постоянно пополняющаяся кормушка. Бабло отмывается в больших объёмах и все счастливы. Некоторых правда садят за махинации, только как все мы видим это мало кого из них останавливает.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    29 минут назад

    По-любому пьяный был....Дмитриевка это один криминал

  • Adolf

    Adolf
    19 минут назад

    Алёна Валентиновна

    По-любому пьяный был....Дмитриевка это один криминал



    а как же Свободный?

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