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сегодня, 15:11 51

Цены на такси в Благовещенске традиционно поднимут в новогоднюю ночь

Цены на такси в Благовещенске традиционно поднимут в новогоднюю ночь
Фото: Life.ru

Благовещенские таксисты в новогоднюю ночь и 1 января поднимут цены в два раза. Об этом сообщили в одной из городских служб такси. Новогодний двойной тариф начнет действовать примерно с шести часов вечера 31 декабря. Например, за поездку от площади Ленина до улицы Воронкова заплатить придется около 300 рублей.

В нескольких фирмах дать ответ о стоимости поездок пока затруднились.

Зато уже точно известно, что проезд в автобусах подорожает на рубль: с 1 января платить придется 23 рубля.

А 31 декабря из-за новогодних мероприятий на площади Ленина общественный транспорт изменит свои маршруты. Автобусы поедут по параллельным улицам.

После праздничного фейерверка в 20:45 автобусы № 19 и 26 будут ждать горожан возле магазина «Благовещенск». На остановке возле бывшего выставочного зала на улице 50-летия Октября пассажиров станут дожидаться автобусы № 1, 8, 13, 22, 106,101 и 20.

Просмотров всего: 3511

#праздники #транспорт

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Комментарии
Показать все (51) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 дня назад

    а что станет дешевле под Новый год?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 дня назад

    Ну и где ФАС? Как же новость несколько дней назад, что возьмут под контроль цены на такси в праздники?

  • КанзаС

    КанзаС
    2 дня назад

    ФАС - "потешные войска",как при Петре.Вроде есть они,а толку НОЛЬ от них...Так поржать...А на Гос. довольствии состоят...Имхо,канешно... Ув.сотрудники фаса опровергните,если ,что ,есть ли,Реальная Польза от Вашего ведомства для народа ?

  • виталя1979

    виталя1979
    2 дня назад

    пусть фас бензином занимаются а не всякой мелочью

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 дня назад

    виталя1979пусть фас бензином занимаются а не всякой мелочью


    Да,да,да бензином они как раз и занимаются... Цены на бензин стремительно пошли вниз, особенно к Новому году...

  • Adolf

    Adolf
    2 дня назад

    новости все радостнее...

  • слава999

    слава999
    2 дня назад

    Ну ну. Цены на бензин и прочее в гору, а такси должно быть подешевле??

    Смешно....

  • дарина75

    дарина75
    2 дня назад

    Плевать все хотели на ФАС)))) Других проблем у них нет, как только за ценами такси смотреть. А из чего эта цена складывается у ФАСовцев в их микромозге не укладывается! Пусть начнут с бензина.

  • дарина75

    дарина75
    2 дня назад

    Клоуны))))

  • karlik nos

    karlik nos
    2 дня назад

    угу...поднимут...сами себя возить будут)))

  • ММС

    ММС
    2 дня назад

    Людииии, давно уже нужно принять, как за должное, тем более сейчас, когда кризис еще не достиг своего апогея, что цены не только с нового года , но и в течение всего года несколько раз поднимаются. Для нашего государства не газ и не нефть самый ценный ресурс, а простой народ, который

  • ММС

    ММС
    2 дня назад

    ...который копеечки считает от зарплаты до зарплаты. Мы сейчас живем как в 90-е, только бардак узаконили и это дает некую иллюзии порядка и стабильности.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 дня назад

    Вот вообще пофиг, мне в новогоднюю ночь ездить никуда не надо. А если понадобится сам за руль сяду.

  • Tina22

    Tina22
    2 дня назад

    в ресторанах цены повысились,сказали после праздников все станет как обычно

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 дня назад

    Мы должны уважать их традиции и быть толерантными

  • Tуман

    Tуман
    2 дня назад

    Gangstarr

    Вот вообще пофиг, мне в новогоднюю ночь ездить никуда не надо. А если понадобится сам за руль сяду.



    Я тоже люблю пьяный в новогоднюю ночь погонять.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 дня назад

    Tуман
    Gangstarr

    Вот вообще пофиг, мне в новогоднюю ночь ездить никуда не надо. А если понадобится сам за руль сяду.



    Я тоже люблю пьяный в новогоднюю ночь погонять.


    не бухаю в новогоднюю ночь

  • Tуман

    Tуман
    2 дня назад

    Бывает.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 день назад

    КанзаС

    ФАС - "потешные войска",как при Петре.Вроде есть они,а толку НОЛЬ от них...Так поржать...А на Гос. довольствии состоят...Имхо,канешно... Ув.сотрудники фаса опровергните,если ,что ,есть ли,Реальная Польза от Вашего ведомства для народа ?



    Потешные войска подавили стрелецкий мятеж в итоге. Это так для справки)) в остальном вы правы.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 день назад

    Че вы обеднеете от 200 рублей? Они и так не "жируют"...

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 день назад

    Павел Флудерский

    Че вы обеднеете от 200 рублей? Они и так не "жируют"...



    По карманам пьяных пассажиров дожируют

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 день назад

    А бухой не ездий тогда....все такие умники

  • Ts@r

    Ts@r
    1 день назад

    Уже недели две как цены подскачили!

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 день назад

    Почему никто не возмущается, когда выходные и праздничные дни при выходе на работу оплачиваются в двойном размере?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 день назад

    А так, не бухайте бухло и ездите за рулем сами в любое время

  • Хмык

    Хмык
    1 день назад

    Всё правильно. Будь я таксистом, так вообще бы ценник до тыщи поднял.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    1 день назад

    Павел ФлудерскийЧе вы обеднеете от 200 рублей? Они и так не "жируют"...


    Вчера от Универмага до микрахи в 16 часов 250 рубликов было... Толи ещё будет... 200 рублями не отделаешься...

  • слава999

    слава999
    1 день назад

    Значит не на том такси ездите.))

  • Терапевт

    Терапевт
    1 день назад

    слава999

    Значит не на том такси ездите.))



    Точно, недавно с тэц на тайвань мне кент заказал такси, 275 руб, звоню в другое такси, 180 руб

  • Tуман

    Tуман
    1 день назад

    Меня в такси "Центочка" называют по имени и отчеству. И везут не дорого. Пользуйтесь такси "Центочка"!

    На правах партнёрского сотрудничества.

  • galka

    galka
    1 день назад

    Водители такси будут работать НОЧЬЮ, в праздник им и положена зарплата в двойном размере. Они что вместо того, чтобы спать или праздновать, должны всех бесплатно с гулянок по домам развозить?

  • Витком

    Витком
    1 день назад

    народ вообще охамел, уж в Благе то самые божеские цены на такси пожалуй во всей России

  • бабаяга

    бабаяга
    1 день назад

    Я так думаю, те, кто тут пишет про то, что все правильно - сами или такую или мужья таксисты. Я считаю - надо не раз в год накручивать цены, а стабильно поднять до сотки проезд. Как раньше. А так, это просто подачка. Я сам таксовал года два назад в "центочке" в новый год. Но какого удовлетворения, кроме нервоза и испорченого настроения не заработал.

  • Victrix

    Victrix
    1 день назад

    Коли уж перекрыли кислород частному извозу, который регулировал рынок извозуслуг, то власти должны обязать таксофирмы установить счетчики и брать оплату за проезд по километражу а не потому что новый год или понос или желтуха. Кстати зарплата (в праздничные дни) и такса вещи абсолютно разные.

  • krasnova

    krasnova
    1 день назад

    Фас обещало контролировать цены на такси осень строго

  • Petta

    Petta
    1 день назад

    А что, автобусов совсем не будет? Они вроде до 22 часов должны быть.. по расписанию на столбах

  • tankist btb

    tankist btb
    1 день назад

    galka

    Водители такси будут работать НОЧЬЮ, в праздник им и положена зарплата в двойном размере. Они что вместо того, чтобы спать или праздновать, должны всех бесплатно с гулянок по домам развозить?



    не несите ерунды. в нормальных городах существует порядка трёх такс. по счётчику.фиксированная на дальние расстояния и на ближние. в Благе лохотрон.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Хмык

    Всё правильно. Будь я таксистом, так вообще бы ценник до тыщи поднял.



    За тыщу я пешком дойду! )))

  • full

    full
    1 день назад

    Надо такси налог по новогоднему тарифу начислить. Для равновесия.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 день назад

    Простой пример

    В Брянске на ж д вокзале налетает куча частников

    До автовокзала?300!Я говорю-не,те-сам думай

    Вызываю такси,минут через 5-7 приехала машина,посадка,не помню,то ли 25 то ли 30,далее по километражу,причем маршрут я сам вижу на планшете у таксиста!

    До автовокзала-120!С посадкой и багажом!Брянск то побольше Благи будет !

    У нас такого пока нет,хотя в Брянске я был 2 года назад!

  • Конрад

    Конрад
    1 день назад

    300 это разве дорого? я думал цены на такси давно уже меньше 400 не бывают

  • full

    full
    1 день назад

    Конрад

    300 это разве дорого? я думал цены на такси давно уже меньше 400 не бывают



    За четыреста можно доехать из Благи в Белогорск из адреса в адрес.

  • кулибин

    кулибин
    1 день назад

    Конрад, кинь телефон числа 4 планирую в Белогорск ехать семья из 4 человек, готов 1000 заплатить

  • бабаяга

    бабаяга
    1 день назад

    Ну он имел в виду 400 если на микрике одно место.

  • кулибин

    кулибин
    1 день назад

    Ой, вобще не Конрад, а фул, а ну понял 400 с человека, ну так это не такси или я чота не так мыслю?

  • Хмык

    Хмык
    1 день назад

    Oldlord

    Хмык

    Всё правильно. Будь я таксистом, так вообще бы ценник до тыщи поднял.



    За тыщу я пешком дойду! )))



    Кстати, да. Город маленький, не грех и пешком прогуляться.



  • full

    full
    1 день назад

    кулибин

    Ой, вобще не Конрад, а фул, а ну понял 400 с человека, ну так это не такси или я чота не так мыслю?



    Ну назовите, как хотите. Но выглядит так - позвонил, назвал свой адрес, тебе сказали, когда могут подъехать. Не понравилось - позвонил другому водиле. Время устроило - алга. Восемь человек в тачке, из дома забрали, в адрес доставили в Белогорске. Четыреста рэ с носа. С автовокзала на тридцать рублей менее, но до него тоже нужно добираться.

  • Victrix

    Victrix
    1 день назад

    Семен Васильевич А.

    В Брянске на ж д вокзале

    **************************

    До автовокзала-120!



    6,7 км.

  • кулибин

    кулибин
    22 часа назад

    full

    кулибин

    Ой, вобще не Конрад, а фул, а ну понял 400 с человека, ну так это не такси или я чота не так мыслю?



    Ну назовите, как хотите. Но выглядит так - позвонил, назвал свой адрес, тебе сказали, когда могут подъехать. Не понравилось - позвонил другому водиле. Время устроило - алга. Восемь человек в тачке, из дома забрали, в адрес доставили в Белогорске. Четыреста рэ с носа. С автовокзала на тридцать рублей менее, но до него тоже нужно добираться.



    Ну так четверым будет 1600 если чо

  • matushka

    matushka
    15 часов назад

    VictrixКоли уж перекрыли кислород частному извозу, который регулировал рынок извозуслуг, то власти должны обязать таксофирмы установить счетчики и брать оплату за проезд по километражу а не потому что новый год или понос или желтуха. Кстати зарплата (в праздничные дни) и такса вещи абсолютно разные.


    Программа и считает километраж или Вы думаете цены в официальных такси с потолка берут?

  • Oldlord

    Oldlord
    13 часов назад

    matushka

    Victrix

    Коли уж перекрыли кислород частному извозу, который регулировал рынок извозуслуг, то власти должны обязать таксофирмы установить счетчики и брать оплату за проезд по километражу а не потому что новый год или понос или желтуха. Кстати зарплата (в праздничные дни) и такса вещи абсолютно разные.



    Программа и считает километраж или Вы думаете цены в официальных такси с потолка берут?


    И цену озвучивает диспетчер, а не таксист.

    Не нравится цена - есть другие фирмы - выбирай!

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