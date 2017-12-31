Амур.инфо публикует график работы медицинских учреждений в праздники
Администрация Благовещенска опубликовала график работы медицинских учреждений в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 8 января. Экстренная и неотложная медицинская помощь жителям в новогодние каникулы будет оказываться в полном объёме.
На Амур.инфо – график работы медучреждений.
|
Организация/адрес
|
Режим работы
|
Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы, ул. Красноармейская, 103
|
31.12.2017, 03.01.2018, 06.01.2018 с 8.00 до 14.00
|
Амурская областная клиническая больница, ул. Воронкова д.26
|
Круглосуточно
|
Амурская областная детская клиническая больница, ул. Октябрьская,108
|
Круглосуточно
|
Амурский областной противотуберкулезный диспансер, ул. Литейная, 5
|
Круглосуточно. Диспансерное отделение: 04.01.2018 с 08:00 до 14:00
|
Амурский областной наркологический диспансер, ул. Больничная, 32
|
Круглосуточно. Диспансерно-поликлиническое отделение: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 12:00
|
Амурский областной кожно-венерологический диспансер, ул. Новая, 41
|
С 30.12.2017 по 08.01.2018 с 09:00 до 15:30
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Амурская областная инфекционная больница, ул. Батарейная, 15
|
Круглосуточно
|
Амурский областной онкологический диспансер, ул. Октябрьская, 110
|
Стационар круглосуточно. Поликлиника: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 14:00
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Амурская областная психиатрическая больница, с. Усть-Ивановка, ул.Больничная, 32
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Круглосуточно. Диспансер в Благовещенске: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 12:00
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Амурская областная стоматологическая поликлиника, ул. Островского,53
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30.12.2017 с 07.30 до 13.00. Круглосуточно – в кабинете экстренной помощи в поликлинике по адресу: ул. Дьяченко, 3
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Дом ребенка, ул.Воронкова,28
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Круглосуточно
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Городская поликлиника № 1, ул. Калинина, 82
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ул. Калинина, 82, поликлиника № 1: 30.12.2017 - с 8.00 до 14.00; 31.01.2017 и 01.01.2018 – выходной.
02.01.2018 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь; 03.01.2018 с 8.00 до 14.00 – дежурные врачи терапевты, неотложная помощь, врачи невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, функциональная диагностика, УЗИ, рентген кабинет; 04.01.2018 с 8.00 до 14.00 дежурный терапевт, неотложная помощь; 05.01.2018 с 8.00 до 14.00 - дежурные терапевты, неотложная помощь; 06.01.2018 с 8.00 до 14.00 – дежурные терапевты, неотложная помощь, невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, функциональная диагностика, УЗИ, рентген-кабинет.
07.01.2018 – выходной.
08.01.2018 – дежурные терапевты, неотложная помощь.
Телефоны регистратуры: 52-65-07; 33-27-14
ул. Кантемирова, 11/1, офис врача общей практики. Прием врача: 30.12.2017 с 8.00 до 14.00.
31.12 и 01.01 – выходной.
02.01-06.01.2018 – дежурный терапевт
07.01.2018 – выходной
08.01.2018 – дежурный терапевт
Телефон регистратуры: 47-66-27
п.Аэропорт,3, офис врача общей практики: 03.01.2018 – с 8.00 до 14.00
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Городская поликлиника №2 ул.50 лет Октября, 195/1
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30.12.2017 с 08:00 до 14:00; 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 08.01.2018 – 08.00 до 16.00
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Городская поликлиника № 3, ул.Театральная,28
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30.12.2017 – 8.00-14.00; 02.01.2018 – с 08.0 до 14.00; 03.01 – с 08.00 до 14.00; 04.01 – с 08.00 до 14.00; 05.01 – с 08.00 до 14.00; 06.01 – с 08.00 до 14.00
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Городская поликлиника № 4, ул. Амурская, 213
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30.12.2017, 03.01.2018, 04.01, 05.01, 06.01, 08.01 – с 08.00 до 14.00
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Детская городская клиническая больница, ул.Больничная, 45
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Детские поликлиники № 1, 2, 3, 4: 30.12.2017, 03.01.2018, 06.01 – с 09.00 по 14.00
Неотложная помощь: 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 07.01, 08.01 – с 08.00 до 08.00 09.01
Детская стоматология: круглосуточно
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Благовещенская городская клиническая больница, ул. Больничная,.32
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Стационар: круглосуточно
Женская консультация № 2: 03.01 – с 8.00 до 13.00; 06.01 – с 8.00 до 13.00.
Женская консультация № 1: 03.01.2018 – с 8.00 до 13.00; 06.01 с 8.00 до 13.00.
Амбулаторно-поликлиническое отделение травматологии и ортопедии: 03.01 – с 8.00 до 14.30; 06.01 – с 8.00 до 14.30.
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Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска
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Круглосуточно
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Стоматологическая поликлиника: ул.Дьяченко, 3
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Кабинет неотложной стоматологической помощи – круглосуточно
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Санаторий «Василек»
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Круглосуточно
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