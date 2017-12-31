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сегодня, 11:23 2

Амур.инфо публикует график работы медицинских учреждений в праздники

Амур.инфо публикует график работы медицинских учреждений в праздники
Фото: kelechek.ru

Администрация Благовещенска опубликовала график работы медицинских учреждений в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 8 января. Экстренная и неотложная медицинская помощь жителям в новогодние каникулы будет оказываться в полном объёме.

На Амур.инфо – график работы медучреждений.

Организация/адрес

Режим работы

Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы, ул. Красноармейская, 103

31.12.2017, 03.01.2018, 06.01.2018 с 8.00 до 14.00

Амурская областная клиническая больница, ул. Воронкова д.26

Круглосуточно

Амурская областная детская клиническая больница, ул. Октябрьская,108

Круглосуточно

Амурский областной противотуберкулезный диспансер, ул. Литейная, 5

Круглосуточно. Диспансерное отделение: 04.01.2018 с 08:00 до 14:00

Амурский областной наркологический диспансер, ул. Больничная, 32

Круглосуточно. Диспансерно-поликлиническое отделение: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 12:00

Амурский областной кожно-венерологический диспансер, ул. Новая, 41

С 30.12.2017 по 08.01.2018 с 09:00 до 15:30

Амурская областная инфекционная больница, ул. Батарейная, 15

Круглосуточно

Амурский областной онкологический диспансер, ул. Октябрьская, 110

Стационар круглосуточно. Поликлиника: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 14:00

Амурская областная психиатрическая больница, с. Усть-Ивановка, ул.Больничная, 32

Круглосуточно. Диспансер в Благовещенске: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 12:00

Амурская областная стоматологическая поликлиника, ул. Островского,53

30.12.2017 с 07.30 до 13.00. Круглосуточно – в кабинете экстренной помощи в поликлинике по адресу: ул. Дьяченко, 3

Дом ребенка, ул.Воронкова,28

Круглосуточно

Городская поликлиника № 1, ул. Калинина, 82

ул. Калинина, 82, поликлиника № 1: 30.12.2017 - с 8.00 до 14.00; 31.01.2017 и 01.01.2018 – выходной.

02.01.2018 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь; 03.01.2018 с 8.00 до 14.00 – дежурные врачи терапевты, неотложная помощь, врачи невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, функциональная диагностика, УЗИ, рентген кабинет; 04.01.2018 с 8.00 до 14.00 дежурный терапевт, неотложная помощь; 05.01.2018 с 8.00 до 14.00 - дежурные терапевты, неотложная помощь; 06.01.2018 с 8.00 до 14.00 – дежурные терапевты, неотложная помощь, невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, функциональная диагностика, УЗИ, рентген-кабинет.

07.01.2018 – выходной.

08.01.2018 – дежурные терапевты, неотложная помощь.

Телефоны регистратуры: 52-65-07; 33-27-14

ул. Кантемирова, 11/1, офис врача общей практики. Прием врача: 30.12.2017 с 8.00 до 14.00.

31.12 и 01.01 – выходной.

02.01-06.01.2018 – дежурный терапевт

07.01.2018 – выходной

08.01.2018 – дежурный терапевт

Телефон регистратуры: 47-66-27

п.Аэропорт,3, офис врача общей практики: 03.01.2018 – с 8.00 до 14.00

Городская поликлиника №2 ул.50 лет Октября, 195/1

30.12.2017 с 08:00 до 14:00; 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 08.01.2018 – 08.00 до 16.00

Городская поликлиника № 3, ул.Театральная,28

30.12.2017 – 8.00-14.00; 02.01.2018 – с 08.0 до 14.00; 03.01 – с 08.00 до 14.00; 04.01 – с 08.00 до 14.00; 05.01 – с 08.00 до 14.00; 06.01 – с 08.00 до 14.00

Городская поликлиника № 4, ул. Амурская, 213

30.12.2017, 03.01.2018, 04.01, 05.01, 06.01, 08.01 – с 08.00 до 14.00

Детская городская клиническая больница, ул.Больничная, 45

Детские поликлиники № 1, 2, 3, 4: 30.12.2017, 03.01.2018, 06.01 – с 09.00 по 14.00

Неотложная помощь: 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 07.01, 08.01 – с 08.00 до 08.00 09.01

Детская стоматология: круглосуточно

Благовещенская городская клиническая больница, ул. Больничная,.32

Стационар: круглосуточно

Женская консультация № 2: 03.01 – с 8.00 до 13.00; 06.01 – с 8.00 до 13.00.

Женская консультация № 1: 03.01.2018 – с 8.00 до 13.00; 06.01 с 8.00 до 13.00.

Амбулаторно-поликлиническое отделение травматологии и ортопедии: 03.01 – с 8.00 до 14.30; 06.01 – с 8.00 до 14.30.

Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска

Круглосуточно

Стоматологическая поликлиника: ул.Дьяченко, 3

Кабинет неотложной стоматологической помощи – круглосуточно

Санаторий «Василек»

Круглосуточно

Просмотров всего: 1431

#здоровье #Новый год #работа

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 день назад

    кож вен подкачал. ему нужно в ночь работать. а он с утра

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 день назад

    tankist btb

    кож вен подкачал. ему нужно в ночь работать. а он с утра



    тут вы не совсем правы: именно с утра, опомнившись после ночи, нашим гражданам в самый раз в диспансер обратиться...

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