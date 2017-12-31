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31декабря
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сегодня, 16:16 6

Названы места, где в Благовещенске разрешено запускать фейерверки

Названы места, где в Благовещенске разрешено запускать фейерверки
Фото: stolica-s.su

Пресс-служба администрации Благовещенска опубликовала перечень мест, где официально разрешено запускать фейерверки в новогодние и рождественские праздники. В нем 17 адресов – внутриквартальные и придомовые площадки.

Список адресов (адреса жилых домов): Ленина, 119/1; Ленина, 97; Ленина, 176/2; Красноармейская, 123; Красноармейская, 125; Кантемирова, 1; Кантемирова, 23/3; 50-летия Октября, 4; Горького, 172/1; Горького, 182; Горького, 235; Пионерская, 3; Пионерская, 3/1; Пионерская, 5; Воронкова, 25/1; Институтская, 4; Мухина, 10.

Отмечается, что на данных площадках администрация Благовещенска и подведомственные организации не планируют проводить каких-либо массовых праздничных мероприятий.

Просмотров всего: 1576

#отдых #праздники

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Кто-то будет соблюдать?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    7 часов назад

    Типа кто-то попрётся за километры от дома.

  • full

    full
    6 часов назад

    Сука, скоро зарегламентируют все, что можно. Останется только поддерживать порядок. Пока их на кол не посадят.

  • Витком

    Витком
    5 часов назад

    как будто он есть,порядок,бардак кругом

  • full

    full
    5 часов назад

    Витком

    как будто он есть,порядок,бардак кругом



    Порядком эти твари называют соблюдение всех их предписаний.

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