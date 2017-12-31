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сегодня, 13:19 13

Хэйхэ подарит жителям Благовещенска красочный новогодний фейерверк

Хэйхэ подарит жителям Благовещенска красочный новогодний фейерверк

Вечером 31 декабря небо Благовещенска украсят два фейерверка. Помимо традиционного новогоднего, который организует городская администрация, 31 декабря будет запущен фейерверк с китайского берега реки Амур – городские власти Хэйхэ решили сделать подарок амурчанам.

«Решение сделать благовещенцам такой замечательный подарок было принято Народным правительством города Хэйхэ. Руководство приграничного муниципалитета организует фейерверк в канун нового, 2018 года, посвятив его 30-летию возобновления дружественных отношений между муниципалитетами и приграничными территориями Хэйхэ и Благовещенском, – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита. – Фейерверк в честь 30-летия продлится с китайской стороны 30 минут».

В городском управлении культуры сообщили, что традиционный фейерверк в районе площади Ленина начнется в 19:56, затем на 5-й минуте, в 20:00, с китайского берега стартует фейерверк, подаренный амурчанам, и после минуты совместных красочных залпов еще 29 минут фейерверк будет запускаться в районе острова Большой Хэйхэ. На площади Ленина будет организовано музыкальное сопровождение.

Это не первый фейерверк, запускаемый с двух берегов Амура. Фейерверк, который в 2015 году провели Хэйхэ и Благовещенск одновременно по обе стороны реки, вошел в топ–10 самых значимых событий Дня Победы РФ 2015 года. По инициативе губернатора Амурской области Александра Козлова такой же фейерверк был организован во время совместного празднования окончания Второй мировой войны, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 6774

#праздники

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 дней назад

    красота

  • Johnny_B

    Johnny_B
    5 дней назад

    алаверды не потребуется?

  • Братеев

    Братеев
    5 дней назад

    сэкономим на своём?

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    площадь просто убогая

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    они и так нам постоянно фейерверки дарят.

  • Витком

    Витком
    7 часов назад

    на фоне золотой мили красота просто будет

  • krasnova

    krasnova
    6 часов назад

    Наш фейерверк 5 мин, китайский 30

  • Витком

    Витком
    6 часов назад

    Какова экономика,таковы и фейерверки

  • Александрина

    Александрина
    4 часа назад

    Братеев задолбал со своим "Площадь убогая". Вместо того, чтобы писать по существу, только ноет, ноет, ноет... И - площадь не убогая, много людей старались и мерзли, чтобы она стала краше.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    3 часа назад

    Нифига не острове салют, а где-то дальше, в районе Мухина....

  • Vlad-01

    Vlad-01
    2 часа назад

    Даже комментировать не хочеться, позорище

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    Александрине-зря мёрзли-вкуса нет и денег нет-салют позорный

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

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