Хэйхэ подарит жителям Благовещенска красочный новогодний фейерверк

Вечером 31 декабря небо Благовещенска украсят два фейерверка. Помимо традиционного новогоднего, который организует городская администрация, 31 декабря будет запущен фейерверк с китайского берега реки Амур – городские власти Хэйхэ решили сделать подарок амурчанам.

«Решение сделать благовещенцам такой замечательный подарок было принято Народным правительством города Хэйхэ. Руководство приграничного муниципалитета организует фейерверк в канун нового, 2018 года, посвятив его 30-летию возобновления дружественных отношений между муниципалитетами и приграничными территориями Хэйхэ и Благовещенском, – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита. – Фейерверк в честь 30-летия продлится с китайской стороны 30 минут».

В городском управлении культуры сообщили, что традиционный фейерверк в районе площади Ленина начнется в 19:56, затем на 5-й минуте, в 20:00, с китайского берега стартует фейерверк, подаренный амурчанам, и после минуты совместных красочных залпов еще 29 минут фейерверк будет запускаться в районе острова Большой Хэйхэ. На площади Ленина будет организовано музыкальное сопровождение.

Это не первый фейерверк, запускаемый с двух берегов Амура. Фейерверк, который в 2015 году провели Хэйхэ и Благовещенск одновременно по обе стороны реки, вошел в топ–10 самых значимых событий Дня Победы РФ 2015 года. По инициативе губернатора Амурской области Александра Козлова такой же фейерверк был организован во время совместного празднования окончания Второй мировой войны, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.